Nhóm thiếu niên rủ nhau tắm rạch, một người tử vong

Chiều 3/4, một nhóm khoảng 6 thiếu niên từ 14-16 tuổi tổ chức đá bóng cùng nhau. Sau trận bóng, nhóm này rủ nhau ra rạch Cầu Quay thuộc ấp An Mỹ, xã An Sơn, TP Thuận An để tắm.

Lực lượng làm nhiệm vụ lặn mò, tìm kiếm nạn nhân (Ảnh T.H.).