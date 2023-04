Người đàn ông tử vong khi đến phòng trọ của bạn gái chơi

Theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ đã ly thân với chồng khoảng 2 năm.

Miếng nhựa nơi nạn nhân đạp trúng dẫn đến tử vong (Ảnh X.Đ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Đàm Bảo Quân - Trưởng Công an TP Dĩ An - cùng lãnh đạo phường (nơi xảy ra vụ việc) cho hay, thông tin nạn nhân tử vong do bị chồng người phụ nữ truy đuổi công an vẫn đang phải xác minh.

"Khi có thông tin chính thức, công an thành phố sẽ cung cấp cho báo chí", Thượng tá Quân nói.