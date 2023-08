Năm học mới cận kề, phụ huynh gánh đủ loại phí, có người phải gửi con về quê học

“Hai vợ chồng đều là lao động tự do, thu nhập không ổn định, trong khi còn gánh trên vai khoản nợ làm nhà. Vì thế, lo việc học hành cho các con thực sự áp lực. Những ngày này, nhiều đêm tôi ngủ không nổi”, chị nói.

Nhà có ba con năm học tới sẽ vào mầm non, lớp 6 và lớp 7, chị Phạm Thanh Thái (36 tuổi, Nam Định) cho biết, gia đình phải chuẩn bị hơn 10 triệu đồng cho các khoản đầu năm học gồm: mua sách giáo khoa, đồng phục mới, đồ dùng học tập...

Năm nay, các con chị đều không thuộc diện được miễn học phí, mọi khoản chi phí trở nên nặng gánh hơn. Chỉ tính riêng tiền đồng phục, quần áo đã "ngốn" mất hơn 3 triệu đồng, đó là chị chỉ dám sắm mới một ít đồ, còn lại tận dụng đồ cũ từ năm học trước, chưa kể đến tiền mua sách giáo khoa, vở viết, bút thước cũng mất một khoản kha khá nữa.

Ngoài tiền sách, vở, quần áo, dụng cụ học tập, ngay đầu năm học, phụ huynh phải đóng thêm tiền xã hội hoá, phí vệ sinh, ăn bán trú, học thêm và một số khoản đóng góp khác. Vì thế, mùa khai giảng được nhiều người gọi là "mùa đóng góp".

"Năm nay chưa họp phụ huynh nên tôi chưa biết cụ thể các khoản cần đóng, nhưng dự tính phải chuẩn bị khoảng 10 - 15 triệu đồng thì mới lo cho các con được. Hai vợ chồng ngày nào cũng đi ra đi vào, nhìn nhau mà não lòng vì trăm thứ tiền phải lo", chị Thái kể thêm.

Chung hoàn cảnh, chị Hà Diễm My (31 tuổi, Hà Nội) đang “đau đầu” với các khoản tiền đầu năm cho hai con trai 4 tuổi và 6 tuổi. Con trai nhỏ của chị theo học trường mầm non tư thục tốn khoảng 4 triệu đồng/ tháng, chưa kể các khoản chi phí phát sinh khác. Chị My cũng dự chi khoảng 3 triệu đồng để chuẩn bị năm học mới cho con trai lớn vào lớp 1.