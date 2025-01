Sau hơn 4 ngày điều trị tại bệnh viện, nạn nhân bị đánh chết não sau va quẹt xe ở Bình Dương đã tử vong, được gia đình đưa về lo hậu sự. Ngày 4/1, người nhà của nạn nhân N.T.B. (39 tuổi, ngụ TP Bến Cát) xác nhận anh B. đã tử vong sau hơn 4 ngày điều trị. Gia đình tổ chức đám tang cho anh B. (Ảnh: CTV). "Anh B. mất vào tối 3/1, công an đã khám nghiệm tử thi, hoàn tất các thủ tục. Gia đình đang tổ chức đám tang cho anh B. tại nhà ở TP Bến Cát", anh Minh (em trai nạn nhân B.) cho biết. Anh B. bị nghi phạm Lê Văn Hiền (36 tuổi, quê An Giang) đánh sau va quẹt xe trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Thới Hòa (TP Bến Cát). Hiền đã bị Công an TP Bến Cát tạm giữ để điều tra. Nạn nhân được cấp cứu hơn 4 ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng bị chết não, không còn khả năng hồi phục, tới nay đã tử vong. Như đã đưa tin, khoảng 19h ngày 30/12/2024, anh N.T.B. và Lê Văn Hiền xảy ra va quẹt xe máy tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn - NE8. Hai người đàn ông lao vào đánh nhau, anh B. bị Hiền quật ngã xuống đường. Hiền dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu anh B. cho tới khi nạn nhân bất động. Hiền lấy xe máy rời khỏi hiện trường rồi trốn về An Giang. Được sự vận động của cơ quan công an, Hiền ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.