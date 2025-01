Rẽ phải khi đèn đỏ ở TPHCM, tài xế bị phạt gần hết tháng lương

"Tôi là nhân viên bưu điện và đang đi giao hàng. Tôi lo chạy xe, không chú ý đèn tín hiệu giao thông nên rẽ phải", tài xế N.T.A. nói khi bị phạt 5 triệu đồng. Chiều 8/1, Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 tổ chức tuần tra trên các tuyến đường xung quanh chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ… đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lúc 14h30, đường Phạm Ngũ Lão (bên cạnh Công viên 23 Tháng 9) ken đặc phương tiện, ô tô và xe máy chen nhau nhích từng chút trên đường. Lúc này, tổ công tác phát hiện ô tô khách mang biển số 51G-744.xx dừng trước địa chỉ 267-269 Phạm Ngũ Lão, liền ập vào kiểm tra. Tài xế T. bị CSGT phạt 700.000 đồng trên đường Phạm Ngũ Lão (Ảnh: An Huy). Tài xế xe khách L.H.T. (SN 1984, quê Bình Thuận) cho biết, ông đang dừng xe để bỏ hàng thì CSGT ập vào kiểm tra, lập biên bản với lỗi dừng ô tô nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe. Với lỗi này, tài xế T. bị tổ công tác xử phạt 700.000 đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. "Chủ giao xe cho tôi chạy, vi phạm luật giao thông thì tài xế phải chịu phạt", nam tài xế nói. Khoảng 15h, anh N.T.A. (SN 1991, ngụ quận 3) chạy xe máy trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, quận 1. Khi đến nút giao phố đi bộ Nguyễn Huệ, anh A. rẽ phải khi đèn đỏ, liền bị tổ công tác dừng phương tiện. CSGT lập biên bản tài xế A. với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, mức phạt 5 triệu đồng, trừ 4 điểm trên bằng lái. Anh A. bị CSGT lập biên bản vì lái xe máy rẽ phải khi đèn đỏ (Ảnh: An Huy). Nam tài xế cho biết, anh là nhân viên bưu điện và đang đi giao hàng. Có nhiều đơn phải giao gấp, anh lo chạy xe và không chú ý đèn tín hiệu giao thông nên vi phạm. "5 triệu đồng tiền phạt là bằng mức lương cơ bản một tháng của tôi. Gần Tết mà bị phạt nhiều như vậy, tôi rất xót", anh A. chia sẻ. Chiều cùng ngày, một số tài xế khác vi phạm cũng bị tổ công tác Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 lập biên bản xử phạt. Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Lưu Minh Sĩ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 cho biết, khu vực trung tâm thành phố có rất đông người dân, khách quốc tế đến tham quan. Nhiều sự kiện chính trị, lễ hội cũng được tổ chức ở quận 1 khiến lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng lên. Việc ô tô dừng, đậu không đúng nơi quy định sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, gây ùn tắc cục bộ. Một số tuyến đường thường xuyên có ô tô dừng, đậu đỗ sai quy định tại khu vực quận 1 như: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng…