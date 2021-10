Mỹ phẩm 'bánh ngọt'

Các chị có thể mô tả công đoạn thử nghiệm sản phẩm?

Sau khi hoàn thành mẫu sáng tạo mới, chúng tôi là người đầu tiên thử nghiệm sản phẩm về phương diện hương vị dễ chịu và gây ấn tượng, giá trị tạo độ ẩm, dưỡng chất. Bằng cách này chúng tôi có thể bảo đảm sản phẩm có chất lượng cao nhất. Sau vòng tuyển chọn ban đầu của bộ phận kỹ thuật, ban giám đốc và các thành viên trong gia đình, sản phẩm được chuyển sang một số phòng thí nghiệm độc lập với yêu cầu tiến hành các xét nghiệm cần thiết như kiểm tra vệ sinh vi trùng học, da liễu học và an toàn trong sử dụng. Mặt hàng sẽ được tung ra thị trường, sau khi nhận được giấy phép lưu hành của cơ quan chức năng.

Dựa vào mầu sắc, tính chất tự nhiên hữu ích đối với sức khỏe và tính hấp dẫn của các món khai vị, các kỹ sư hóa học yêu nghề không khó sáng tác các công thức "chế biến" mỹ phẩm ngọt vừa có hương vị đặc trưng của các món ăn điểm tâm, vừa có tác dụng dưỡng da và làm đẹp cơ thể.

