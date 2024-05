Bóng đá hôm nay 12/5: MU vs Arsenal: Không ăn được thì phá hôi.

- 02h00 ngày 13/5: Real Betis vs Almeria (SCTV15)

- 23h30 ngày 12/5: Valencia vs Vallecano (SCTV15)

- 21h15 ngày 12/5: Atletico vs Celta Vigo (SCTV15)

- 19h00 ngày 12/5: Cadiz vs Getafe (SCTV15)

- 22h30 ngày 12/5: MU vs Arsenal (K+SPORT1)

- 01h45 ngày 13/5: Atalanta vs Roma

Lịch thi đấu Serie A - vòng 36

- 17h30 ngày 12/5: Lazio vs Empoli (ON Sports New)

- 20h00 ngày 12/5: Verona vs Torino (ON Football)

- 20h00 ngày 12/5: Genoa vs Sassuolo

- 23h00 ngày 12/5: Juventus vs Salernitana (ON Football)

Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 33

- 20h30 ngày 12/5: Darmstadt vs Hoffenheim (ON Sports News)

- 22h30 ngày 12/5: Bayern Munich vs Wolfsburg (ON Sports News)

- 00h30 ngày 13/5: Bochum vs Leverkusen

Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 33

- 02h00 ngày 13/5: Rennes vs Lens

- 02h00 ngày 13/5: Strasbourg vs Metz

- 02h00 ngày 13/5: Marseille vs Lorient

- 02h00 ngày 13/5: Montpellier vs Monaco

- 02h00 ngày 13/5: Clermont Foot vs Lyon

- 02h00 ngày 13/5: Nantes vs Lille

- 02h00 ngày 13/5: Paris Saint-Germain vs Toulouse