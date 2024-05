Điểm tin kinh doanh 12/5: ‘Bốc hơi' chóng vánh từ đỉnh, vàng miếng SJC có nơi giảm tới 2-3 triệu đồng/lượng

Sáng 11/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,271 VND/USD tăng 6 VND. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 105,31 điểm – tăng 0,09% so với giao dịch ngày 10/5.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 – 25,450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD –25,450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,856 VND/Euro – 27,472 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng 11/5 tăng tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25,154 và mức bán ra là 25,484 tăng 6 VND ở cả chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch ngày 10/5. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23,400 – 25,450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 11/5 tăng nhẹ cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,730– 25,800 VND/USD tăng 41 VND ở chiều mua và tăng 21 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 10/5.

- Không công bố thông tin trái phiếu, Saigon Glory và Sovico bị phạt

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sovico và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Saigon Glory.