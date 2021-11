Hội nghị ADMM Hẹp: ASEAN cần kiên định lập trường, nguyên tắc về Biển Đông

Cụ thể, từ Hội nghị ADMM năm 2011 tại Indonesia, Biển Đông luôn được coi là vấn đề chung của khu vực, là nội dung thường xuyên được thảo luận và đưa vào Tuyên bố chung của ADMM.

Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định bảo vệ an ninh, an toàn hàng hải, tự do hàng không là lợi ích của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Vì vậy, ASEAN cần kiên định lập trường nguyên tắc về Biển Đông, nhấn mạnh giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, thúc đẩy mạnh mẽ cam kết của các nước tuân thủ pháp luật quốc tế, hành xử trách nhiệm, kiềm chế, không có hành động gây căng thẳng, làm phức tạp tình hình.