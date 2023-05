Cốc nước dừa trong giây phút cuối đời của Bác Hồ

Những ngày đầu tháng 5, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), tôi tìm gặp người lính cận vệ già của Bác năm xưa. Trong căn nhà giản dị nằm ở con ngõ nhỏ khu tập thể quận Ba Đình - Hà Nội, đón tôi là người đàn ông dáng gầy gò, tóc bạc. Ông là Trần Viết Hoàn (83 tuổi), người cận vệ của Bác Hồ từ năm 1966-1969.

Nhà ông Hoàn được bày trí khá giản dị, gọn gàng, vị trí trang trọng nhất trong phòng khách là bàn thờ Bác Hồ. Bức ảnh Người trang nghiêm với ánh mắt hiền từ như cùng cháu con sum họp tại nơi này. Bác là người cha, người ông trong gia đình người lính cận vệ năm xưa…

Ông Trần Viết Hoàn sinh ra và lớn lên ở vùng quê lúa Thái Bình (xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ). Năm 1961, ông theo học tại trường trung cấp ngoại ngữ, khoa tiếng Nga.

Năm 1964, Bộ Công an mở lớp đào tạo đặc biệt, đào tạo những chiến sĩ cảnh vệ đầu tiên có nghiệp vụ công an để bảo vệ Đảng, bảo vệ Bác Hồ. Ông Hoàn nằm trong số những người được lựa chọn theo học lớp này tại Trường Công an nhân dân Trung ương (nay là Học viện An ninh nhân dân). Thời điểm đó, Bộ Công an có một số cục nghiệp vụ, trong đó có Cục Cảnh vệ mang phiên hiệu C22 (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, phiên hiệu K01).

Lớp ông Hoàn theo học là lớp đào tạo nghiệp vụ cảnh vệ đầu tiên của Cục Cảnh vệ, lấy phiên hiệu là C221.

Sau khi kết thúc khóa học, năm 1965, ông Hoàn được phân công về Cục Cảnh vệ công tác. Lúc này, đội của ông làm nhiệm vụ chuyên bảo vệ các sự kiện chính trị như mít tinh, hội nghị,… có Bác Hồ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.

"Mỗi khi Bác Hồ đi công tác, chúng tôi có nhiệm vụ đi trên đường để bảo vệ, trà trộn vào quần chúng nhân dân ở từng địa điểm, nếu có di biến động trên đường chúng tôi kịp thời ngăn chặn.

Đến năm 1966, tôi chính thức được phân công về Đội 1 của Cục Cảnh vệ. Đội 1 chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ ở Phủ Chủ tịch. Lúc này tôi được phân công trực tiếp bảo vệ nhà sàn, ở vòng gần Bác Hồ nhất", ông Hoàn kể.

Nhớ về những kỷ niệm với Bác Hồ, ông cho hay, những ký ức về Bác, dù là nhỏ nhất, chưa khi nào phai mờ trong tâm trí ông. Có một kỷ niệm khiến ông xúc động và khó quên nhất là phục vụ Bác những giây phút cuối đời.

Ông nhớ thời điểm đó, mỗi lần qua cơn nguy kịch, Bác thường chỉ hỏi 2 câu: "Hôm nay nước sông Hồng xuống chưa?" và "Hôm nay nhân dân miền Nam đánh thắng ở đâu?".

Người cận vệ già giải thích thêm, tháng 8/1969, miền Bắc mưa triền miên, nước sông Hồng lên cao. Trung ương lo đê sông Hồng vỡ và dự định sẽ đưa Bác lên khu K9 (Ba Vì, Hà Nội) cho an toàn, nhưng Bác không đồng ý. Bác nói "Bác không nỡ bỏ nhân dân, các chú lo cho Bác như thế nào thì cũng phải lo cho nhân dân như vậy".