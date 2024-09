Cô gái tiết lộ 10 mẹo giúp chị em giữ an toàn nơi công cộng

Cô gái trẻ có gần 4 triệu người theo dõi trên TikTok, đã chia sẻ những mẹo giữ an toàn cho chị em và được nhiều người đồng tình. Spencer Barbosa chia sẻ những video về mẹo giữ an toàn cho chị em. Ảnh: Mirror Spencer Barbosa (18 tuổi) đến từ Ontario, Canada, trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi chia sẻ những video về mẹo giữ an toàn cho chị em phụ nữ. Cô sở hữu kênh TikTok có gần 4 triệu người theo dõi. Những ý tưởng thiết thực của Spencer được nhiều người ủng hộ. Cô nói: "Tôi rất đau lòng khi thực hiện video này. Nhưng hầu hết người theo dõi tôi trên mạng xã hội là phụ nữ nên tôi muốn đảm bảo các bạn luôn được an toàn". Dưới đây là 10 mẹo giữ an toàn được Spencer chia sẻ: 1. Thu hút sự chú ý Nếu bạn bị ai đó theo dõi, bắt cóc hoặc tấn công, hãy tìm mọi cách thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ví dụ như la hét... Nếu bạn bị tấn công, hãy tấn công lại với toàn lực, cắn, đập chúng thật mạnh. Spencer nhấn mạnh: "Hãy lôi con quỷ bên trong bạn ra và la hét thật lớn". 2. Tránh buộc tóc đuôi ngựa Kẻ tấn công dễ dàng túm lấy bạn từ phía sau và kéo bạn xuống đất nếu bạn buộc tóc đuôi ngựa. 3. Bình xịt hơi cay hoặc keo xịt tóc Nên mang theo các dụng cụ tự vệ như bình xịt hơi cay hoặc keo xịt tóc. "Xịt những thứ này vào mắt kẻ tấn công khi cần", cô nói. 4. Không đi một mình Những kẻ săn mồi thường tìm cách tiếp cận những người phụ nữ đơn độc. Hãy cố gắng không ra ngoài một mình khi có thể. 5. Tránh dùng cầu thang bộ vào ban đêm Nghiên cứu cho thấy nhiều cuộc tấn công xảy ra ở cầu thang bộ, hơn là thang máy. Nếu có thể, bạn hãy sử dụng thang máy vào ban đêm để giảm nguy cơ. 6. Để chìa khóa xe trên tủ đầu giường Để chìa khóa ngay trên tủ đầu giường giúp bạn có thể nhanh chóng kích hoạt còi báo động nếu có sự cố xảy ra trong nhà. 7. Cẩn thận chia sẻ thông tin trên mạng xã hội Spencer cảnh báo: "Tôi thấy nhiều cô gái đăng địa điểm của mình và nói rằng họ đang ở nhà một mình. Đừng làm vậy!". 8. Ở những nơi có ánh sáng tốt Nếu bạn không thể nhìn rõ những gì đang xảy ra xung quanh mình, hãy tìm đến nơi có nhiều ánh sáng. 9. Đặt ủng cao su trước cửa nhà Nếu bạn sống một mình hoặc với các cô gái khác, hãy đặt một đôi ủng cao su, cũ bẩn càng tốt, ở ngoài cửa trước. Điều này khiến những kẻ tấn công nghĩ rằng có đàn ông sống trong nhà và từ bỏ ý định xấu. 10. Tránh xa điện thoại khi đi bộ một mình Đừng nghe điện thoại hoặc dùng điện thoại khiến bản thân bị phân tâm khi đi bộ một mình. Kẻ tấn công thường tìm kiếm những phụ nữ không chú ý quan sát. Theo VNN