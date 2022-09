_p3d_22_22_><_p3d_22_22_>Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn dự Lễ tang Nữ hoàng Anh Elizabeth II. (Ảnh: SkyNews)<_p3d_22_22_>Nữ hoàng Elizabeth II có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh (70 năm, 1952-2022). Nữ hoàng đã qua đời vào ngày 08/9/2022 ở tuổi 96 tại Cung điện Balmoral, Scotland. Với vai trò và những đóng góp to lớn của Nữ hoàng cho sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Anh trong suốt chiều dài lịch sử, Vương quốc Anh tổ chức quốc tang trong 10 ngày (09-19/9/2022) ngay sau khi Nữ hoàng băng hà và cử hành lễ tang chính thức vào ngày 19/9/2022 tại Tu viện Westminster, Thủ đô London, Vương quốc Anh.Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã tham dự Lễ viếng linh cữu Nữ hoàng, Lễ tiếp đón đại diện các quốc gia do Nhà vua Charles III chủ trì tại Cung điện Buckingham vào tối ngày 18/9 và Lễ tiếp tân do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh James Cleverly chủ trì tại Tu viện Westminster vào ngày 19/9 sau Lễ quốc tang Nữ hoàng.

Trong khuôn khổ các hoạt động Lễ quốc tang Nữ hoàng Elizaberth II, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp và tiếp xúc Nhà vua Charles III, Thủ tướng Lizz Truss và nhiều thành viên nội các mới của Chính phủ Anh. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc của Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ tới Nhà vua, các thành viên Hoàng gia, Chính phủ và Nhân dân Vương quốc Anh. Bộ trưởng đánh giá cao vai trò to lớn của Nữ hoàng đối với sự phát triển thịnh vượng và vị thế của Vương quốc Anh; nhấn mạnh trân trọng sự ủng hộ quý báu của Nữ hoàng trong việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Anh; mong Hoàng gia, Chính phủ Anh tiếp tục lãnh đạo Vương quốc Anh phát triển cũng như ủng hộ thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược song phương trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đã có các trao đổi, tiếp xúc với một số lãnh đạo các nước tham dự Lễ tang Nữ hoàng Anh./.