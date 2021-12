Bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm trong bể cá cảnh của gia đình

Your browser does not support the audio element.

Chiều 26/12, lãnh đạo xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa có trường hợp cháu V.K.Ng. (3 tuổi) trú bản Na Niếng, xã Tri Lễ tử vong thương tâm trong bể cá của gia đình.