Xử phạt 2 người dân chặt cây phong ba đẹp nhất biển mây Y Tý làm củi

Cán bộ Hạt Kiểm lâm kiểm tra cây phong ba bị người dân chặt làm củi (Ảnh: Báo Lào Cai).

Theo quyết định trên, Trưởng Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bát Xát đã xử phạt hành chính ông S.C.G. (sinh năm 1988), trú tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, người trực tiếp dùng cưa máy cắt cây gỗ được gọi là "cây phong ba đẹp nhất biển mây Lảo Thẩn - Y Tý", với số tiền phạt là 2 triệu đồng; phạt bà L.M.T. (sinh năm 1982), trú tại xã Y Tý, là người trực tiếp nhờ ông S.C.G. cắt cây làm củi, với số tiền 3 triệu đồng, theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.