Kiều bào hiến kế giúp TP.HCM phát triển bền vững

Ngày 18/1 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), khoảng 1.000 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham gia chương trình họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Sự kiện do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức. Kiều bào là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM, khẳng định sự phát triển toàn diện của Thành phố trong năm 2024 là kết quả từ sự đồng lòng của hệ thống chính trị, nỗ lực của người dân và đặc biệt là những đóng góp từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Theo bà Nguyễn Thị Lệ, với quan điểm “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam” được xác định tại Nghị quyết số 36-NQ/TW, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã đồng hành với Thành phố, đóng góp vai trò to lớn trong việc quảng bá, giới thiệu, truyền thông đến với bạn bè quốc tế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM phát biểu tại buổi gặp mặt. Cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đã đã đưa ra các giải pháp tăng cường huy động, kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiêu thụ các sản phẩm thương hiệu của Thành phố; đẩy mạnh kênh xuất khẩu hàng hóa và bảo vệ thương hiệu hàng hóa của Thành phố ở thị trường các nước trên thế giới; triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và giải quyết lao động cho địa phương. Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết năm 2024, lượng kiều hối về Việt Nam khoảng 16 tỷ USD, riêng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,6 tỷ USD, tăng khoảng 140 triệu USD so với năm 2023. Lượng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh luôn tăng trưởng qua các năm và chiếm tỷ trọng trên dưới 55% tổng lượng kiều hối của cả nước Việt Nam trong 3 năm gần nhất và là nguồn lực quý giúp thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển, thể hiện tình cảm của kiều bào đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, bà Nguyễn Thị Lệ trân trọng cảm ơn, ghi nhận và tuyên dương những tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong suốt thời gian qua. Bà bày tỏ mong muốn kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, chung sức với chính quyền và nhân dân TP.HCM hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đề xuất và kỳ vọng Tại buổi họp mặt, các kiều bào bày tỏ niềm tự hào và cam kế tiếp tục đóng góp nguồn lực tài chính, kinh nghiệm, công nghệ và tinh thần cho sự phát triển của TP.HCM. Các đại biểu tin tưởng rằng Thành phố với sự năng động và cởi mở sẽ vượt qua mọi thách thức để tiến xa hơn. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, người Việt Nam ở Hoa Kỳ, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương đưa ra 4 đề xuất nhằm thúc đẩy đầu tư và hiện đại hóa công nghệ tại TP.HCM: Một là, minh bạch hoá thủ tục đầu tư. Thiết lập quy trình “một cửa” dành riêng cho dự án công nghệ cao và các doanh nghiệp kiều bào, giúp rút ngắn thời gian cấp phép. Hai là, phát triển du lịch MICE và hạ tầng ngầm. Xây dựng trung tâm thương mại, giải trí ngầm liên kết với mạng lưới Metro, tạo điểm nhấn mua sắm - hội nghị, tăng sức hút cho du lịch và kinh doanh. Ba là, quy hoạch đô thị thông minh. Triển khai khu thí điểm đô thị thông minh, áp dụng nền tảng số để quản lý hạ tầng, giải quyết các vấn đề giao thông và môi trường hiệu quả hơn. Bốn là, xây dựng nền tảng kết nối kiều bào. Mở rộng các kênh hội thảo trực tuyến, thiết lập cơ sở dữ liệu chuyên sâu về cộng đồng người Việt ở nước ngoài, hỗ trợ kiều bào nắm bắt cơ hội đầu tư. Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), nhấn mạnh vai trò quan trọng của kiều bào trong các lĩnh vực công nghệ cao, giáo dục và khởi nghiệp sáng tạo. Theo ông, TP.HCM đã và đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nhằm phát huy tối đa tiềm năng của kiều bào, như: Đơn giản hóa thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân kiều bào khởi nghiệp, kinh doanh. Tăng cường đối thoại, kết nối với kiều bào thông qua các diễn đàn, hội nghị thường niên. Thành lập các trung tâm hỗ trợ chuyên gia kiều bào tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các trường đại học, viện nghiên cứu. Hỗ trợ thủ tục cư trú, quốc tịch, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào về nước làm việc, sinh sống. "TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ hội và thách thức. Để đạt được những mục tiêu lớn, sự đóng góp của cộng đồng kiều bào là vô cùng quan trọng. Chúng tôi, kiều bào tại Hàn Quốc nói riêng và khắp thế giới nói chung cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong các lĩnh vực đầu tư, kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, du lịch, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật… để xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị hiện đại, sáng tạo và hội nhập", ông nói. Bà Trần Tuệ Tri – Đồng sáng lập và cũng là Cố vấn Cấp cao của Vietnam Brand Purpose, người Việt Nam ở Singapore đánh giá cao việc TP.HCM triển khai Đề án chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP.HCM từ nay đến năm 2030. Theo bà, Đề án này đã tối ưu hóa nguồn kiều hối lớn từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, và thúc đẩy sự tham gia của kiều bào trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tập trung vào hạ tầng, công nghiệp, nông nghiệp, và sáng kiến xã hội. Bà Trần Tuệ Tri đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường tác động của Đề án: Đẩy mạnh thông tin, truyền thông hướng đến từng nhóm đối tượng cụ thể. Xác định rõ nhóm thụ hưởng như kiều bào, du học sinh, lao động xuất khẩu, doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, và tổ chức phi lợi nhuận. Sử dụng các phương thức tiếp cận phù hợp: hội thảo trực tuyến, kênh ngoại giao (đại sứ quán, lãnh sự quán), mạng xã hội dành riêng cho kiều bào, hội nhóm sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Triển khai sản phẩm cụ thể cho từng nhóm đối tượng: Học hỏi mô hình thành công từ các quốc gia như Mỹ, châu Âu trong việc thiết kế các sản phẩm đầu tư phù hợp với từng đối tượng mục tiêu. Tập trung vào các sản phẩm dành riêng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z, như: chương trình đầu tư sớm tại Việt Nam thu hút các du học sinh mới tốt nghiệp; chương trình mua nhà trả góp tại Việt Nam vừa khuyến khích đầu tư kiều hối, vừa thu hút nhân tài quay về cống hiến cho quê hương. Khuyến khích sự tham gia của tổ chức tư nhân. Hợp tác với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và viễn thông nhằm phát triển dịch vụ phù hợp với kiều bào, như: dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm; dịch vụ đầu tư và giao dịch tài chính dễ dàng từ xa; kết nối ngân hàng Việt Nam với các ngân hàng quốc tế tại các khu vực đông kiều bào như Mỹ, Úc, Nhật để hỗ trợ giao dịch. Kết nối ngân hàng Việt Nam với ngân hàng quốc tế tại các khu vực đông kiều bào (Mỹ, Úc, Nhật). Bà Trần Tuệ Tri dẫn chứng mô hình của Singtel (Singapore) – một công ty viễn thông đã triển khai thành công dịch vụ cho phép người Philippines tại Singapore chuyển tiền trực tiếp qua số điện thoại về các ngân hàng ở Philippines, vừa nhanh chóng vừa tiết kiệm chi phí. TP.HCM khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển Thành phố. PGS. TS Bùi Quốc Bảo, giảng viên trường ĐH Tôn Đức Thắng, người Việt Nam ở Pháp kiến nghị các lãnh đạo TP.HCM có những chính sách đột phá hơn nữa trong việc phát huy nguồn lực từ kiều bào. Thứ nhất, thành phố cần đưa ra các “đề bài” cụ thể cho từng vấn đề lớn như kẹt xe, ngập nước, chỉnh trang kênh rạch, từ cấp độ quy hoạch tổng thể đến từng khu vực cụ thể. Thành lập nhóm chuyên gia trong và ngoài nước, gồm những nhà khoa học, chuyên gia có chuyên môn cao, để nghiên cứu và đưa ra giải pháp hiệu quả. Ông đề nghị TP.HCM tham khảo chương trình “Một nghìn nhân tài” của Trung Quốc, mời gọi chuyên gia, nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới làm việc ngắn hạn hoặc dài hạn, hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu, và doanh nghiệp trong việc tiếp cận công nghệ mới. Về vấn đề hỗ trợ chuyên gia, ông Bảo đề nghị TP.HCM trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu. Hiện tại, thủ tục hành chính phức tạp đang cản trở việc mua sắm và tiếp nhận thiết bị, đặc biệt là các trang thiết bị đặc thù. Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết 98, tạo điều kiện cho việc hợp tác nghiên cứu. Bổ nhiệm chuyên gia người Việt ở nước ngoài vào các vị trí lãnh đạo trong các đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ của thành phố. Dịp này, TP.HCM đã trao tặng danh hiệu Tấm gương thầm lặng mà cao cả lần 6 năm 2024 cho ông Nguyễn Ngọc Luận, kiều bào Australia; trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cho ông Trần Hải Linh, kiều bào Hàn Quốc đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển Thành phố.