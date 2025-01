Xe bồn lật nổ ở Nigeria, kinh hoàng 70 người thiệt mạng khi tràn ra mót xăng

Một chiếc xe bồn lật rồi phát nổ ở miền bắc Nigeria khiến ít nhất 70 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi đang mót xăng. Ngày 18-1 một xe bồn chở xăng bị lật khiến dầu tràn ra đường và phát nổ sau đó tại bang Niger (miền Bắc Nigeria) khiến ít nhất 70 người chết và hàng chục người bị thương khi đang mót xăng, hãng Reuters đưa tin. "Tính đến thời điểm này (18-1 giờ địa phương), hơn 70 thi thể đã được tìm thấy, 56 người bị thương, và hơn 15 cửa hàng bị phá hủy. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện chữa trị, trong khi công tác cứu hộ thi thể nạn nhân vẫn tiếp tục" - Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Nigeria cho biết. Hiện trường xe bồn lật nổ ở Nigeria ngày 18-1. Ảnh: X Ông Kumar Tsukwam, chỉ huy khu vực của Đội An toàn Đường bộ Liên bang tại bang Niger, thông tin rằng hầu hết nạn nhân là những người dân nghèo địa phương, thiệt mạng do chạy đến mót dầu bị tràn ra sau khi xe bồn lật. "Rất đông người dân đã tụ tập để gom mót nhiên liệu sau khi xe bồn lật, dù chúng tôi đã nỗ lực ngăn cản họ" - ông Tsukwam nói, thêm rằng lính cứu hỏa đã dập tắt đám cháy sau đó không lâu. Một nhân chứng kể rằng người dân và các quan chức đã đào mộ để chôn cất các nạn nhân vào đêm 18-1 theo nghi lễ Hồi giáo. Bang Niger là nơi có phần lớn dân số theo đạo Hồi tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi. Ông Bologi Ibrahim, người phát ngôn của thống đốc bang Niger, kêu gọi người dân ưu tiên sự an toàn của mình khi đã có nhiều vụ tai nạn liên quan xe bồn chở xăng xảy ra. Những vụ tai nạn như vậy xảy ra thường xuyên tại Nigeria, quốc gia sản xuất dầu lớn nhất châu Phi, trong bối cảnh đất nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên. Giá xăng đã tăng hơn 400% kể từ khi Tổng thống Nigeria - ông Bola Tinubu bãi bỏ chính sách trợ giá vào tháng 5-2023.