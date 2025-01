Thi đấu bế tắc, Liverpool giành 3 điểm ngoạn mục nhờ 2 bàn thắng phút bù giờ của Darwin Nunez để giành chiến thắng 2-0 trước Brentford ở vòng 22 Premier League. Bước vào trận đấu, Liverpool đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, tuy nhiên với lợi thế sân nhà, “Bầy ong” đã chủ động dâng cao tấn công. Cơ hội đầu tiên xuất hiện cho Brentford, ở phút thứ 5, từ pha căng ngang nguy hiểm bên cánh phải, Damsgaard băng vào đệm bóng hụt, CĐV Liverpool thót tim sau tình huống này. Arsenal vs Aston Villa: Nhiệm vụ phải thắng Sau ít phút bị Brentford ép sân, Liverpool cũng dần lấy lại thế trận, với ưu thế kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, The Kop ép Brentford lùi sâu về phòng ngự. Phút 18, từ pha tấn công trung lộ, Gravenberch tung cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi căng nhưng chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Flekken. Darwin Nunez tỏa sáng giúp Liverpool giành 3 điểm ngoạn mục nhờ 2 bàn thắng phút bù giờ. Ảnh: Getty Thế trận bế tắc cho Liverpool, dù có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn nhưng bàn thắng khai thông thế bế tắc vẫn chưa đến. Phút 33, Szoboszlai có cơ hội ngon ăn khi tung cú sút cận thành nhưng cầu thủ Brentford đã kịp ngăn cản. Chỉ 2 phút sau, Szoboszlai tiếp tục làm chao đảo khung thành của Flekken khi tung cú sút đưa bóng đi trúng cột dọc. Những phút cuối hiệp 1, Liverpool đẩy cao đội hình tấn công, tưởng chừng mọi cố gắng được đền đáp ở phút 39, nhưng pha dứt điểm trong tư thế đối mặt của Gakpo lại không thể thắng được Flekken sau đường chuyền dọn cỗ của Salah. Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục chiếm thế chủ động, tuy nhiên trước hàng thủ chơi kỷ luật của Brentford, The Kop bất lực tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc. Mohamed Salah bị phong tỏa hoàn toàn, không có khoảng trống cho tiền đạo người Ai Cập. Tung ra gần 40 cú sút nhưng Liverpool phải chờ đến phút bù giờ mới có bàn thắng. Ảnh: Getty Miệt mài tấn công, suýt chút nữa Liverpool phải nhận trái đắng khi Brentford phản công nhanh, phút 53, Mbeumo tăng tốc đột phá vào trung lộ, rất may là Alexander-Arnold kịp lùi về cản phá. Phút 63, tiếp tục pha tấn công trung lộ, Luis Diaz tung cú sút nhanh trong vòng cấm nhưng chưa đủ độ hiểm để đánh bại thủ thành Flekken. Thế chủ động vẫn nghiêng về Liverpool, tính đến phút 70, đoàn quân của HLV Arne Slot tung ra 30 cú sút về khung thành Brentford, trong khi đó “Bầy ong” chỉ có 5 cú sút, sự chênh lệch thấy rõ nhưng bàn thắng thì vẫn chưa đến. Để gia tăng sức mạnh hàng công, HLV Arne Slot tung Darwin Nunez vào sân nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Lối chơi tử thủ của Brentford gây ra rất nhiều khó khăn cho Liverpool. Không thể tấn công trong khu vực 16m50, Liverpool thay đổi chiến thuật khi ưu tiên sút xa ngoài vòng cấm. Phút 84, Alexander-Arnold thử sức bằng cú sút ngoài vòng cấm, bóng đi căng nhưng chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 89, Mohamed Salah có pha đặt lòng đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành, CĐV The Kop ôm đầu tiếc nuối. Tưởng chừng kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0 thì phút 90+1, sau đường căng ngang chính xác của Alexander-Arnold, Darwin Nunez tung cú sút chính xác để giúp Liverpool khai thông thế bế tắc, 1-0 nghiêng về Liverpool. Brentford đã chơi phòng ngự hay nhưng không thể giữ lại 1 điểm trên sân nhà. Ảnh: Getty Phút 90+3, tiếp tục là Nunez để lại dấu ấn khi có pha khống chế bóng gọn gàng trước khi tung cú sút chính xác hạ gục thủ thành Flekken, 2-0 nghiêng về Liverpool. Kết thúc trận đấu, Liverpool nhọc nhằn giành 3 điểm, qua đó tạm thời gia tăng khoảng cách với Arsenal lên 7 điểm.