Người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc xông vào tòa án, giận dữ đập phá

Những người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tấn công cảnh sát sau khi một tòa án ở Seoul gia hạn lệnh giam giữ. Người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đập phá phản đối lệnh bắt giữ (Nguồn: RT). Tòa án Quận Tây Seoul ngày 19/1 đã chính thức ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vì nỗ lực thiết quân luật bất thành của ông vào ngày 3/12/2024. Một thẩm phán đã phê duyệt lệnh giam giữ tổng thống thêm 20 ngày, với lý do "lo ngại rằng nghi phạm có thể tiêu hủy bằng chứng" nếu được thả. Theo đó, ông Yoon sẽ bị giam giữ tới 20 ngày và trở thành Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị bắt trong lịch sử đương đại của nước này. Sau khi lệnh bắt giữ được ban hành, một nhóm người ủng hộ Tổng thống Yoon đã bày tỏ sự giận dữ, đập vỡ cửa sổ và xông vào tòa án. Cảnh tượng hỗn loạn diễn ra bên trong tòa án. Ghế nhựa và rác đã được ném về phía cảnh sát, trong khi đám đông hô vang "Tổng thống Yoon Suk-yeol! Tổng thống Yoon!", hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin. Cảnh sát đã bắt giữ một số người biểu tình quá khích. Trước đó, lực lượng an ninh đã được huy động tại những khu vực mà cả người ủng hộ và người chỉ trích Tổng thống Yoon tổ chức biểu tình. Tổng thống Yoon bị tạm giam hôm 15/1 với các cáo buộc nổi loạn do ban bố lệnh thiết quân luật hồi đầu tháng trước. Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho Quan chức Cấp cao (CIO) thực hiện việc bắt giữ để thẩm vấn Tổng thống Yoon sau khi được Tòa án Quận Tây Seoul chấp thuận. Nhóm luật sư của ông Yoon cho rằng lệnh bắt giữ là bất hợp pháp và đã đệ đơn yêu cầu Tòa án Trung tâm Seoul xem xét lại. Ông Yoon cũng giữ quyền im lặng khi các công tố viên CIO thẩm vấn. Do lệnh tạm giữ ban đầu chỉ có hiệu lực trong vòng 48 giờ, nên CIO đã xin lệnh bắt giữ chính thức với Tổng thống Yoon. Sau khi lệnh bắt giữ chính thức được chấp thuận, các điều tra viên sẽ có thêm 20 ngày để giam giữ ông Yoon. Trong thời gian đó họ sẽ chính thức đưa ra cáo trạng chống lại tổng thống với cáo buộc lãnh đạo cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực. Các quan chức CIO cho biết họ sẽ thực hiện các hoạt động điều tra ông Yoon "theo đúng luật pháp và trình tự pháp lý". Các luật sư của Yoon lập luận rằng, lệnh thiết quân luật chỉ là "hành động quản trị" và không thể nào phải chịu phán quyết của tòa án, vì mệnh lệnh đó được đưa ra để giúp quốc gia vượt qua khủng hoảng do phe đối lập gây nên. Các luật sư của tổng thống cho rằng chính những vụ luận tội các thành viên Quốc hội, việc cản trở hoạt động lập pháp và đơn phương cắt giảm ngân sách của phe đối lập là động cơ dẫn tới lệnh thiết quân luật.