Trào lưu đắp đu đủ xanh trị nám, tàn nhang đang được nhiều Tiktoker lăng xê "lợi hại" đến đâu?

BS Đỗ Tuấn Anh khuyến cáo, công cuộc điều trị nám là công việc đòi hỏi sự phối hợp tốt giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nên điều trị sớm và lựa chọn cơ sở cũng như phương pháp điều trị da phù hợp điều kiện của mình để nhanh chóng đạt được hiệu quả tối đa.

Nói chung, phụ nữ ngoài 30 tuổi, khi đến lứa tuổi trung niên nên thường xuyên đi thăm khám, chăm sóc da. Nếu phát hiện thấy bất thường cảnh báo nám da như da không đều màu, da xuất hiện đốm đen trên mặt, gò má, làn da tối dần và xỉn màu… cần đi thăm khám và điều trị kịp thời.

