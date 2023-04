Tòa chấp nhận cho Quốc Cường Gia Lai nhận lại 16,9 tỷ đồng

Chấp nhận cho Quốc Cường Gia Lai nhận lại 16.9 tỷ đồng

Đối với kháng nghị của Viện trưởng VKSND TP.HCM về phần xác định thời điểm thất thoát tài sản Nhà nước trong vụ án là số tiền Nhà nước bị thất thoát cho đến khi được ngăn chặn là 735 tỷ đồng (tức thời điểm Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án). Theo HĐXX, tòa cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện, khách quan và căn cứ vào thiệt hại thực tế, thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra phải xác định ở thời điểm hành vi phạm tội hoàn thành. Do đó, không có cơ sở để chấp nhận kháng nghị này.

Đối với kháng cáo của Công ty Quốc Cường Gia Lai về việc cho nhận lại số tiền 16,9 tỷ đồng đang bị tạm giữ trong tài khoản của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM. HĐXX cho rằng, các bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, chủ thể bị thiệt hại là Công ty Tân Thuận. Do đó, có cơ sở để chấp nhận và cần trả lại số tiền 16,9 tỷ đồng cho Quốc Cường Gia Lai.