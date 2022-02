Thời tiết ngày 20/2: Bắc bộ mưa buốt thấu xương, rét nhất từ đầu mùa

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ngày 20/2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 20/2: