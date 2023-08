Thời sự 24 giờ: Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Hoàng Văn Hưng kháng cáo kêu oan, 3 bị án chung thân xin giảm nhẹ hình phạt; Tạm giam 4 tháng với cựu CSGT bắt cóc bé 7 tuổi.

Như vậy, khi nghị định được thông qua, các giáo viên là viên chức sẽ không còn phải thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Tạm giam 4 tháng với cựu CSGT bắt cóc bé trai ở Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với cựu CSGT Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thời điểm gây án, đối tượng Trung có cấp hàm thượng úy, công tác tại Đội Tham mưu Phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguyễn Đức Trung lúc bị bắt.

"Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định của ngành Công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết.

Dựa trên nội dung thông báo và đề nghị của Công an TP Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung, làm căn cứ để cơ quan điều tra thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định.

