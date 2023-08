Dạy con cách phòng tránh bị bắt cóc và đối phó với kẻ bắt cóc

Đây là kỹ năng phòng tránh bị bắt cóc cơ bản mà mọi đứa trẻ đều phải biết. Những lúc người lớn đi vắng, nhiều tên bắt cóc mạo nhận là người quen của gia đình, thợ sửa đồ, nhân viên thu tiền dịch vụ…. để dụ dỗ trẻ mở cửa. Do đó bạn cần dặn trẻ nếu ở nhà một mình tuyệt đối không được đến gần, tiếp chuyện hay mở cửa cho người lạ. Khi có ai đó ở ngoài gọi vào, hãy đứng ở khoảng cách xa và nói vọng ra. Nếu kẻ xấu cố tìm mọi cách để vào nhà, trẻ cần hô hoán và gọi ngay 113 để báo công an, sau đó gọi cho cha mẹ.

Chiếc đồng hồ thông minh có tính năng định vị sẽ giúp bố mẹ, cơ quan chức năng xác định được vị trí của trẻ chừng nào kẻ xấu chưa phát hiện và vô hiệu hóa nó. Bạn có thể sắm cho con một chiếc có thiết kế không bắt mắt để ít bị kẻ xấu chú ý.

Dạy con cách đối phó với kẻ bắt cóc



Trong trường hợp cảm thấy kẻ đang tiếp cận mình chính là kẻ xấu, đang có ý định bắt cóc, con bạn cần đối phó theo những cách sau.

Hét lên

Cha mẹ hãy dặn trẻ rằng trong tình huống nguy hiểm khi kẻ xấu đang tiếp cận hoặc bị chúng kéo đi, bị dàn dựng kịch bản để công khai bắt cóc, hãy hét lên thật to, thu hút sự chú ý của người đi đường. Có những khi kẻ bắt cóc giả danh người thân để kéo, bế trẻ đi, khiến người ngoài ngại can thiệp. Trong trường hợp này, trẻ cần hét to nói rõ đó không phải bố cháu, mẹ hay ông bà cháu, buộc kẻ xấu phải e ngại và người ngoài mạnh dan can thiệp.

Chống trả bằng thể lực

Ngoài việc gào thét kêu cứu, trẻ cũng nên phản kháng bằng thể lực như cào, cắn, đá. Nhiều kẻ bắt bóc vì bị cắn đau mà đã phải buông nạn nhân ra, khiến đứa trẻ có cơ hội bỏ chạy.

Ngoài ra, việc chống trả, tấn công này cũng là thông điệp để những người xung quang đó nghi ngờ rằng kẻ đó không phải thân nhân đứa trẻ và đang thực hiện hành vi bắt cóc, họ sẽ để ý và can thiệp. Tên bắt cóc nhiều khi chịu buông tha đứa trẻ khi bị cắn, đá không phải vì quá đau mà vì biết mình đã gây chú ý, nên đành bỏ cuộc.

Theo VTC News