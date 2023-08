Tiến sĩ tội phạm học nói cách ứng xử từ vụ bé trai bị bắt cóc ở Hà Nội

Vừa qua, một vụ bắt cóc trẻ em tinh vi, táo tợn để tống tiền xảy ra tại quận Long Biên (Hà Nội). Bé trai 7 tuổi bị Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê Vĩnh Phúc) bắt giữ trong gần 10 tiếng đồng hồ. Hắn yêu cầu gia đình nạn nhân phải đưa 15 tỷ đồng để chuộc con.

Nhờ sự bình tĩnh của gia đình, kết hợp với năng lực nghiệp vụ của lực lượng chức năng, bé trai đã được giải cứu an toàn, đối tượng gây án cũng bị bắt giữ.

Trước vụ việc trên, các bậc phụ huynh nên làm gì khi con cái hoặc người thân rơi vào tình huống bị bắt cóc để tống tiền?

Diễn biến vụ bắt cóc tại quận Long Biên.

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, tiến sĩ tội phạm học, Thượng tá Đào Trung Hiếu nhận định, việc triển khai các biện pháp phòng ngừa là bước đi chủ động bảo vệ trẻ em khỏi nguồn nguy hiểm, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ trẻ bị bắt cóc, đánh tráo.