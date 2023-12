Thời sự 24 giờ: Việt Nam sẽ dành cho Chủ tịch Trung Quốc sự tiếp đón đặc biệt

Ngày 10/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố 11 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và khởi tố 16 bị can về hành vi đánh bạc.

Theo công an, tháng 10/2019, Công ty TNHH dịch vụ TPT Hà Nội được thành lập, sau đó thành lập thêm câu lạc bộ Lucas Palace.

Tháng 3/2022, Công ty TPT Hà Nội bổ nhiệm ông Trần Văn Đồng làm giám đốc. Ông này đứng tên thuê hai căn nhà ở phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) với giá 140 triệu đồng/tháng để làm trụ sở câu lạc bộ Lucas Palace.

Trong đó, bị can Đào Anh Dũng (31 tuổi) và Trần Xuân Minh (33 tuổi) trực tiếp điều hành hoạt động của câu lạc bộ. Hai bị can thống nhất để Dũng làm nhiệm vụ trực tiếp điều hành hoạt động cho khách đánh bạc bằng hình thức poker tại tầng 3, còn Minh điều hành hoạt động cho khách đánh poker theo tour lấy giải tại tầng 2.

Lợi nhuận thu được, Dũng hưởng 60 - 70%, Minh nhận 30 - 40%. Từ tháng 9, hai bị can chia đều lợi nhuận. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ Lucas Palace có hàng nghìn người đăng ký thẻ thành viên tham gia chơi poker. Khách có nhu cầu đánh bạc phải mua điểm chip, lựa chọn tham gia đánh bạc tại một trong các phòng VIP 1, 2 và 3.

Quá trình đánh bạc, người chơi sử dụng điểm chip đã mua để đặt cược với nhau, mỗi ván "cắt phế" 5% trên tổng số tiền đặt cược. Khi khách nghỉ thì đổi lại điểm chip cho nhân viên thu ngân để lấy tiền mặt.

Miền Bắc sắp có đợt rét đậm đầu tiên

Chiều 10/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc những ngày qua trời nhiều mây, sương mù sáng sớm ngày nắng do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông, gió đông nam ẩm từ biển tràn vào.

Từ đêm nay (11/12), miền Bắc sẽ chịu tác động của đợt không khí lạnh yếu cùng tác động của hội tụ gió trên độ cao 3.000-5.000 m nên sẽ mưa rải rác, một số nơi có giông. Từ 13/12, mưa giảm trời chuyển nắng trở lại đến cuối tuần.

Từ ngày 17/12, miền Bắc nhiều khả năng chịu tác động của đợt gió mùa đông bắc với cường độ mạnh nhất từ đầu mùa gây đợt rét đậm đầu tiên. Nhiệt độ trung bình ngày ở vùng đồng bằng và trung du từ 15 độ C trở xuống, vùng núi cao có thể rét hại, trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội tuần tới phổ biến 20-30 độ C, một số ngày mưa, trời nóng ẩm khó chịu. Đến cuối tuần, khi gió mùa đông bắc tràn về nền nhiệt giảm còn 10-13 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) phổ biến 14-20 độ C, từ cuối tuần tới giảm sâu nhất còn 2-9 độ C.

Tháng 11 có hai đợt không khí lạnh vào các ngày 6/11 và 12/11, tăng cường ngày 16/11. Cơ quan khí tượng dự báo tháng 12 không khí lạnh gia tăng về tần suất, nhưng có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ do tác động của La Nina.