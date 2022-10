Thời sự 24 giờ: Người dân TP. HCM vẫn quây kín cây xăng chờ được mở nắp bình, ô nhiễm không khí tại Hà Nội ở ngưỡng rất xấu

Các bị cáo Trần Tấn Hải (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận), Nguyễn Thị Ngọc Bích (cựu Kế toán trưởng Công ty Tân Thuận), Nguyễn Xuân Tùng (cựu Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp Công ty Tân Thuận) trình bày tại thời điểm chuyển nhượng các dự án, các bị cáo không biết đó là trái luật cho đến khi làm việc với CQĐT.

Còn bị cáo Trần Công Thiện (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận), cho rằng, tại thời điểm bị cáo về làm ở Công ty Tân Thuận và đến khi bị cách chức, không có văn bản nào thể hiện tài sản tại công ty là tài sản Nhà nước. Bị cáo còn cho rằng, nguồn vốn của Công ty Tân Thuận là tài sản thuộc sở hữu của Đảng bộ TP.HCM, thuộc quyền định đoạt của Đảng bộ Thành phố theo Luật Dân sự.

Xem thêm: Cựu TGĐ Công ty Tân Thuận xin giảm nhẹ tội

Theo VKS, dự án khu dân cư Phước Kiển, khu dân cư Ven Sông có giá trị hơn rất nhiều so với giá mà bị cáo đã chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Bản chất là Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng toàn bộ dự án khu dân cư Ven Sông chứ không phải ký hợp đồng góp vốn.

Y án bị cáo Diệp Dũng 2 năm tù

Ngày 11.10, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo kêu oan và tuyên y án 2 năm tù đối với bị cáo Diệp Dũng (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Saigon Co.op) phạm tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Trước đó, ngày 28.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Bắc (37 tuổi, cựu cán bộ công tác tại Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.HCM) 5 năm tù, bị cáo Lê Thị Phương Hồng (42 tuổi, kinh doanh tự do) 6 năm tù về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Còn bị cáo Diệp Dũng bị tuyên 2 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Sau bản án sơ thẩm, chỉ có bị cáo Diệp Dũng kháng cáo kêu oan.

Xem thêm: Tuyên phạt ông Diệp Dũng 2 năm tù

Theo bản án sơ thẩm, tháng 12.2020, bị cáo Diệp Dũng bị Cơ quan An ninh điều tra - ANĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “lạm quyền trong thi hành công vụ” để điều tra vụ sai phạm trong việc bất ngờ tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng tại Saigon Co.op.

Quá trình điều tra sai phạm xảy ra tại Saigon Co.op, bị cáo Diệp Dũng khai có người cung cấp thông tin quá trình điều tra vụ việc Saigon Co.op cho bị cáo. Từ đó, Cơ quan ANĐT phát hiện các tin nhắn SMS từ 2 số điện thoại gửi cho bị cáo Diệp Dũng có nội dung liên quan đến tiến độ kiểm tra, xác minh tin báo tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op.

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội ngày càng trầm trọng