Thời sự 24 giờ: Hàng chục người nộp đơn tố cáo SCB và bảo hiểm Manulife chiếm đoạt tiền

3 triệu người là nạn nhân của tổ chức đòi nợ thuê

Chiều 18/4, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 60 bị can điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM), do bị can Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, cùng là phó giám đốc) cầm đầu.

Xem thêm: Bộ Công an báo cáo 2 vụ án điển hình về 'đòi nợ thuê nhiều cấp độ'

Vụ án liên quan đến 415 đối tượng, trong đó 400 đối tượng có liên quan trực tiếp tham gia hành vi đòi nợ bằng các thủ đoạn đe dọa, khủng bố buộc người thiếu nợ phải trả tiền. Những đối tượng này đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Số tiền các bị can đã đòi nợ, cưỡng đoạt đến thời điểm điều tra là hơn 1.000 tỷ đồng.

Xem thêm: Bị khủng bố đòi nợ vay tiền qua app, phải xử lý ra sao

Xem thêm: Chiêu thức của trùm đòi nợ thuê cho OCB, SHB và Mirae Asset

Cơ quan điều tra sẽ kiến nghị thu hồi số tiền hơn 1.000 tỷ đồng các đối tượng đã đòi nợ, cưỡng đoạt từ người vay và xem đây là tang vật trong vụ án.

“Cơ quan điều tra đã xác định có 3 triệu bị hại. Vụ án có số bị hại rất lớn nên công tác điều tra cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều bị hại không hợp tác với cơ quan điều tra, do tâm lý ngại ngùng”, Đại tá Nguyễn Văn Lộc nói.

Xem thêm: Lộ diện trùm đòi nợ thuê cho OCB, SHB và Mirae Asset

Ngày 14/2, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an TP.HCM tiến hành khám phá chuyên án, triệu tập 133 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt.

Cơ quan điều tra khám xét trụ sở chính và 2 chi nhánh của công ty, thu giữ các tài liệu, chứng cứ, thiết bị liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Xem thêm: Nở rộ đòi nợ 'khủng bố'

Công ty Luật TNHH Pháp Việt được hưởng lợi từ 24% - 35% trên số tiền đòi được. Kết quả điều tra, các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân, bạn bè của họ để ép buộc người vay phải trả tiền.