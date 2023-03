Chiêu thức của trùm đòi nợ thuê cho OCB, SHB và Mirae Asset

Sau khi triệt phá 2 băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động đòi nợ cho các ngân hàng hay công ty tài chính, Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam và làm việc tổng số hơn 100 người để mở rộng vụ án.

Theo Cục C02, phương thức, thủ đoạn hoạt động, cấu trúc của các ổ nhóm tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh. Họ có xu hướng phạm tội theo hình thức truyền thống kết hợp tội phạm công nghệ cao. Việc đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm trên thể hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Chuyên đề 231 về đấu tranh, phòng chống tội phạm tín dụng đen.

Khủng bố điện thoại, bôi nhọ danh dự để đòi nợ

Chỉ ra thủ đoạn hoạt động của nhóm công ty do Trần Hồng Tiến (sinh năm 1974, trú quận 1, TP.HCM) điều hành, Cục Cảnh sát hình sự phân tích công ty đòi nợ mua các khoản nợ khó đòi khách hàng từ Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (địa chỉ tại quận 1, TP.HCM) và một số tổ chức tín dụng khác với giá bằng 12-15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.