Bộ Công an báo cáo 2 vụ án điển hình về 'đòi nợ thuê nhiều cấp độ'

Chiều 10/4, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã báo cáo làm rõ phản ánh của cử tri về tình trạng tội phạm sử dụng mạng viễn thông, mạng di động để lừa đảo, trường hợp đòi nợ thuê núp bóng công ty luật nhằm khủng bố tinh thần người vay tiền, thậm chí cả người thân của họ.

3 cấp độ đòi nợ thuê

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ đã chỉ đạo lực lượng công an phân tích rõ bản chất của các nhóm tội phạm này, nhất là tội phạm đòi nợ thuê trái pháp luật. "Không phải là khủng bố, vu khống, mà bản chất của loại tội phạm này qua làm rõ các vụ án là cưỡng đoạt tài sản", Trung tướng Hùng cho hay.

Ông nói Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị địa phương phá nhiều vụ án, trong đó hai vụ án điển hình có thủ đoạn mới tinh vi, tác động rất lớn đến tình hình an ninh trật tự.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng (Ảnh: Phạm Thắng).

Thứ nhất là vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan Công ty Luật TNHH Pháp Việt có trụ sở tại TPHCM. Ngày 14/2, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Tiền Giang với công an các địa phương triệt phá hội nhóm, đối tượng thuộc Công ty Luật Pháp Việt có hành vi cưỡng đoạt thông qua việc đòi nợ trái pháp luật. Đây là hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, quy trình chặt chẽ và các đối tượng đòi nợ theo 3 cấp độ.