Thời sự 24 giờ: Hai ‘sếp’ công ty Bluesky đã hối lộ bao nhiêu tiền trong vụ ‘chuyến bay giải cứu’?

Trong đó, 2 bị can này đã đưa cho bị can Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, 5 tỉ đồng; Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao 5,9 tỉ; Đỗ Hoàng Tùng, cựu phó cục trưởng Cục Lãnh sự 2,6 tỉ đồng; đưa cho Phạm Trung Kiên, cựu thư kí Thứ trưởng Bộ Y tế, 6 tỉ đồng; Trần Văn Tân, cựu phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, 5 tỉ đồng; Nguyễn Thanh Hải, cựu vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ, 5 tỉ đồng; Nguyễn Tiến Thân chuyên viên Vụ này, 3,2 tỉ đồng…

Ngoài ra, khi cơ quan điều tra vào cuộc, bị can Sơn và Hằng đã bàn bạc để "chạy tội". Hằng là người đại diện liên hệ, gặp và đưa cho bị can Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội, 2,8 triệu USD để "lo" cho cả 2 không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, Cơ quan ANĐT cho rằng chỉ đủ cơ sở kết luận bị can Tuấn đã nhận 2.650.000 USD (tương đương 61,6 tỉ đồng) từ Hằng.

Xem thêm: Bí mật trong chiếc vali cựu PGĐ Công an Hà Nội đưa cho Hoàng Văn Hưng

Sau đó, bị can Tuấn khai đã đưa cho Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng Điều tra (Cục ANĐT, Bộ Công an), 2.250.000 USD để "lo" cho Hằng và Sơn; 400.000 USD còn lại dùng việc cá nhân.

Xem thêm: Kế hoạch chạy án hàng triệu USD của 2 cựu công an

Tuy nhiên, Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định chỉ đủ căn cứ kết luận Hoàng Văn Hưng đã nhận 800.000 USD từ Nguyễn Anh Tuấn.

Chính phủ yêu cầu dùng mã số định danh cá nhân khi làm thủ tục hành chính

Theo chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan cần khẩn trương ban hành văn bản pháp luật nhằm thực hiện nghiêm quy định bỏ Sổ hộ khẩu giấy, dùng mã số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nội dung này được đề cập trong Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa được ban hành.