Kế hoạch chạy án hàng triệu USD của 2 cựu công an

Ngày 27/1/2022, Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an) bàn giao hồ sơ và đề nghị Cơ quan ANĐT của Bộ khởi tố, điều tra làm rõ việc nhận hối lộ của một số lãnh đạo, cán bộ Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao khi xét duyệt, cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước tự trả phí trong dịch Covid-19 (chương trình combo). Cùng ngày, Cơ quan ANĐT khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ, xảy ra tại Cục Lãnh sự.

Quá trình điều, các ngày 25 và 26/12/2022, Lê Hồng Sơn (nguyên Tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và Du lịch Bầu Trời Xanh - Công ty Bluesky) cùng tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1962, nguyên Phó giám đốc Công an Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền khi chạy án cho 2 người này không bị xử lý hình sự.

Hướng dẫn bị can khai báo chối tội

Theo kết luận điều tra, bà Hằng đã bàn bạc, thống nhất cùng ông Sơn móc nối, đưa hối lộ cho các bị can có thẩm quyền tổng số tiền hơn 38,5 tỷ đồng để xin giấy phép thực hiện 109 chuyến bay combo đưa công dân từ các nước có dịch về Việt Nam.

Trước khi khởi tố vụ chuyến bay giải cứu, Cục Nghiệp vụ Bộ Công an động viên bà Hằng nếu có hành vi đưa hối lộ thì chủ động ra tự thú để được hưởng khoan hồng. Bà Hằng đã có ý định tự thú nhưng vẫn lo sợ bị xử lý hình sự. Có sẵn mối quan hệ với thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, bị can bàn bạc, thống nhất với Sơn nhờ cựu phó giám đốc Công an Hà Nội chạy án.