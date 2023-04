Lời khai 'đưa tiền hối lộ cho người khác' của cựu trợ lý Phó Thủ tướng

Đối với các lời khai mâu thuẫn trên, kết luận điều tra thể hiện ông Kiếm khai đưa cho ông Linh tổng cộng 320.000 USD , còn ông Linh khai chỉ nhận 180.000 USD (chênh lệch 140.000 USD ). Do không có bằng chứng về việc giao nhận nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm của bị can Linh về số tiền chênh lệch này.

Khoảng tháng 10/2021, ông Kiếm mời ông Linh và một số cá nhân ăn trưa tại nhà hàng trên phố Điện Biên Phủ (Hà Nội). Trước khi ra về, ông Kiếm đưa cho ông Linh phong bì có 50 triệu đồng. Khi điều tra, Cơ quan ANĐT không đủ căn cứ xem xét việc đưa tiền này là hành vi phạm tội, do thời điểm đó Văn phòng Chính phủ không còn chức năng cấp phép chuyến bay.

Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Nguyễn Quang Linh đã lợi dụng vị trí công tác giúp Công ty Lữ Hành Việt được phê duyệt 18 chuyến bay và Công ty ATA, Investco được phê duyệt một số chuyến bay khác. Khi đó, các chuyến bay này chưa có sự thống nhất, đề xuất của Tổ công tác 5 Bộ. Quá trình làm việc, ông Linh nhận hối lộ tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng của đại điện 2 doanh nghiệp.

"Ngoài ra, bị can Linh trình bày về việc trong số tiền nhận hối lộ, bị can đã đưa một phần cho người khác. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ ở giai đoạn sau", kết luận điều tra nêu.

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Quang Linh nhận thức được hành vi, gia đình bị can đã nộp lại hơn 4,4 tỷ đồng . Ngoài ra, bị can được đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Bộ Công an đề nghị áp dụng những tình tiết giảm nhẹ cho ông Linh khi định khung hình phạt.

Liên quan hành vi của ông Linh, bị can Nguyễn Tiến Mạnh bị cáo buộc đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 27,8 tỷ đồng . Bị can Hoàng Anh Kiếm đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 22,8 tỷ đồng . Còn Nguyễn Mai Anh bị đề nghị truy tố do nhận hối lộ 3 tỷ đồng từ bị can Tường Vy để giúp doanh nghiệp được phê duyệt các chuyến bay.

(Nguồn: Zing News)