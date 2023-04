Chiêu 'vòi tiền' doanh nghiệp của cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự

Từ cuối năm 2020 đến tháng 11/2021, nguyên Cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan có 21 lần khác nhận hối lộ tổng số tiền trên 11,5 tỷ đồng từ đại diện của 7 doanh nghiệp. Địa điểm giao dịch hầu hết là tại nơi ở hoặc nơi làm việc của bà Lan.

Ngoài ra, bị can Hoàng Anh Kiếm (lao động tự do) còn khai từng 2 lần đưa cho bà Lan tổng số tiền 50 triệu đồng và 10.000 USD giữa năm 2021. Do không có căn cứ chứng minh nên CQĐT không kết luận về hành vi nhận hối lộ lần này....

Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Thị Hương Lan đã có hành vi nhận hối lộ 20,2 tỷ đồng và 210.000 USD (tổng cộng trên 25 tỷ đồng ).

Không ăn năn, hối cải

Bà Nguyễn Thị Hương Lan bị đề nghị truy tố do lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ của Cục Lãnh sự, tham mưu Bộ Ngoại giao đề xuất Chính phủ giao cho Cục Lãnh sự chủ trì phối hợp với các Bộ GTVT, Y tế, Quốc phòng và Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an xét duyệt, cấp phép thực hiện chuyến bay cho doanh nghiệp.

Bị can cũng không yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài thực hiện đúng chức năng bảo hộ công dân bằng cách hướng dẫn công dân liên hệ với doanh nghiệp được cấp phép thực hiện chuyến bay, mà để tự người dân liên hệ với đại lý của doanh nghiệp dẫn đến chi phí tăng cao.