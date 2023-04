Bí mật trong chiếc vali cựu PGĐ Công an Hà Nội đưa cho Hoàng Văn Hưng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu", chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố 53 người, về 5 tội danh. Trong đó, bị can duy nhất bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Hoàng Văn Hưng, cựu trung tá, nguyên Trưởng phòng Điều tra Cục An ninh điều tra Bộ Công an.

Hưng được xác định đã nhận lời "chạy án" cho Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch Bluesky và Lê Hồng Sơn, Tổng giám đốc Công ty du lịch Bluesky, thông qua sự kết nối của ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Kết luận điều tra cho rằng, ông Tuấn đã nhận 2,65 triệu USD từ Hằng để đưa cho Hưng "lo lót". Khoản tiền trên giao dịch nhiều lần, tại nhiều địa điểm, hầu hết là ở nhà ông Tuấn. Tuy nhiên, Bộ Công an xác định, có một lần, cuộc giao dịch diễn ra trên ô tô.

Theo đó, ngày 28/11/2022, Hằng được ông Tuấn thông báo cần chuẩn bị gấp 450.000USD (tương đương hơn 10,6 tỷ đồng) để đưa cho Hưng. Mục đích là để Hưng chi cho Viện kiểm sát trong một cuộc họp và "biếu" lãnh đạo Vụ (thực tế, lý do này là Hưng bịa ra). Hằng khi đó vì quyết tâm "chạy án" nên tìm mọi cách để chuẩn bị đủ tiền, dù trước đó, bị can này đã đưa 2,15 triệu USD.