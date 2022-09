Thời sự 24 giờ: Các tỉnh miền trung ứng phó 'siêu bão' Noru, BOT Cai Lậy 'tái xuất'

Thay vì chỉ thu phí ở một trạm như trước đây, sắp tới, BOT Cai Lậy sẽ có 2 trạm thu đặt trên QL1A và tuyến tránh với 2 mức phí khác nhau gồm trạm thu phí Km 1999+300 Quốc lộ 1A (QL1A) tỉnh Tiền Giang và trạm thu phí Km 2+685 tuyến tránh thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.



Dự án BOT Cai Lậy khởi công năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Trong đó, phần tuyến tránh được đầu tư mới hoàn toàn dài khoảng 12km với tổng vốn hơn 1.000 tỉ đồng; phần sửa chữa QL1 dài hơn 26 km với vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng.

Khi dự án hoàn thành, đưa vào vận hành thử một thời gian, đầu tháng 8/2017, trạm thu phí BOT Cai Lậy được đặt hoàn toàn trên QL1, đoạn qua xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chính thức hoạt động. Tuy nhiên, ngay ngày đầu thu phí, trạm BOT này đã vấp phải sự phản đối của giới tài xế và liên tục phải xả trạm.

Do quá trình thu phí diễn ra phức tạp, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực và giải tỏa ùn tắc giao thông, nhà đầu tư đã tạm dừng công tác thu phí hoàn vốn cho dự án từ đầu tháng 12/2017 cho đến nay.

Phục hồi điều tra tin tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Chiều 25/9, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này đã có quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) và một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định lấy mẫu xét nghiệm ADN của 28 người đang sống tại 'Tịnh thất Bồng Lai' và đã lấy mẫu 23/28 người.

Liên quan tới ‘Tịnh thất Bồng Lai’, Cơ quan điều tra cho biết, thời gian qua cơ quan điều tra nhận đơn thư tố cáo, một số người sống tại đây về 3 hành vi: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; loạn luân; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi ‘loạn luân’, đến nay Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An vẫn chưa phục hồi điều tra.

