NÓNG: Lấy mẫu ADN trẻ em và người lớn tại “Tịnh thất Bồng Lai”

Tối 24-9, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã có quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lê Tùng Vân (90 tuổi) và một số người sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Nơi đây được Lê Tùng Vân đặt tên là "Tịnh thất Bồng Lai", sau đó đổi thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Lê Tùng Vân và những người tại "Tịnh thất Bồng Lai" lúc cưa bị bắt

Để tiến hành các bước điều tra, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định 28 người, bao gồm cả trẻ em thời gian qua sinh sống tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Trong sáng 24-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đến hộ bà Cao Thị Cúc để lấy mẫu xét nghiệm ADN những trẻ em và người lớn đang sinh sống tại đây.

"Đến chiều cùng ngày, việc lấy mẫu đã hoàn tất. Mới chỉ 23 người đang sống tại đó đã được lấy mẫu, trong đó có 10 trẻ em (lớn nhất là 8 tuổi, nhỏ nhất 14 tháng tuổi)" - thông tin cho biết.