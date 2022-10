Những sự cố nho nhỏ nhưng rất khó chịu sau…’chuyện ấy’

Họ là những chị em mới bắt đầu sinh hoạt vợ chồng và khi xảy ra hiện tượng đó thì thường nghĩ ngay đến các bệnh lây qua đường tình dục. Sự thật không phải. Bởi dấu hiệu bệnh lây nhiễm đường hoạt động tình dục không xuất hiện tức thì sau quan hệ, mà sớm nhất sau một hoặc hai ngày.

Bỏng rát và ngứa ngáy nơi thầm kín.

Cấu tạo giải phẫu học ở phụ nữ cửa niệu quản (lỗ thoát nước tiểu) nằm ngay sát, chỉ cách cửa âm đạo vài xăng-ti-mét. Địa bàn này có thể bị chà xát bởi dụng cụ đàn ông, bao cao su, ngón tay đối tác trong công đoạn mơn trớn khúc dạo đầu hoặc trong lúc… hòa nhập.



Tác động cơ học đó có thể gây hiệu ứng bỏng rát và ngứa ngáy lúc tiểu tiện.



2. Mót tiểu không đúng lúc



Nhiều chị em ngượng ngùng thổ lộ về sự cố này. Đó là ngay khi bắt tay làm “chuyện ấy” hoặc trong thời gian “cô bé” tiếp đón “cậu nhỏ”, người đẹp bị mót tiểu.



Sở dĩ có chuyện trớ trêu, bởi trong thời gian thâm nhập nơi thầm kín, ngón tay hoặc dụng cụ đàn ông có thể chà xát mạnh và vô tình kích thích điểm G, hành vi dẫn đến hiệu ứng mót tiểu.



Bất kỳ lý do gì, cũng không được phép tặc lưỡi buông xuôi, mặc kệ nước tiểu chảy tự do.



Dứt khoát phải xin lỗi phu quân, vào toa-lét tức thì! Ngoài ra xả nước tiểu, nhất là sau sex, là việc làm cực tốt. Nó cho phép né tránh nguy cơ lây nhiễm các bệnh đường tiết niệu.



3. Vài vệt máu đào sau sex



Số liệu thống kê tại Tây Âu và Mỹ cho thấy, trung bình cứ 10 người đẹp sở tại có 1 ghi nhận hiện tượng chảy một vài giọt máu từ “cô bé” sau thực hành “chuyện ấy”. Hiện tượng mất tăm cùng ngày hoặc ngày hôm sau.



Đã biết, hiện tượng có thể xuất hiện với người đẹp lần đầu tiếp nhận “cậu nhỏ”, nhưng cũng có thể lặp lại những lần sau.



Thao tác hòa nhập dồn dập, mãnh liệt thái quá, động tác chà xát “bốc lửa” hoặc tình trạng bôi trơn kém chính là thủ phạm gặp nhiều nhất và không là lý do nghiêm trọng đe dọa sức khỏe.



Từ tốn, nhẹ nhàng, mày râu chấm dứt thói quen hành sự “hùng hục như trâu húc mả” hoặc kéo dài thời gian âu yếm, khả dĩ “cô bé” tự bôi trơn hoàn hảo, hoặc sử dụng kem bôi trơn y tế là giải pháp lý tưởng loại bỏ sự cố đã nêu.



4. Đau bụng dưới



Hiện tượng khó chịu dị thường tiếp theo sau “chiều chồng” chị em có thể gặp là đau bụng dưới.



Phần nhiều đau bụng dưới sau hành sự không phải là dấu hiệu bệnh lý. Tình trạng đau chủ yếu bắt nguồn từ thực tế: Trong thời gian hòa nhập người đẹp cảm thấy khó chịu vì tốc độ dụng cụ vào ra cấp tập thái quá.