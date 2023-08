Những lợi ích đáng kinh ngạc của rau bina

Được xem là một siêu thực phẩm, rau bina chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, phytochemical, và các hoạt chất sinh học thiết yếu. Loại rau lá xanh đa năng này không những là một nguyên liệu ẩm thực quen thuộc mà còn mang lại những lợi ích cho sức khỏe như cải thiện thị lực, chức năng não và sức khỏe của xương. Rau bina cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ bị bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư khác.

Rau bina là một món ăn phổ biến trong bữa tối và có nhiều tác dụng hữu ích. Loại rau lá xanh này nổi tiếng với công dụng trợ giúp thị lực, chức năng não, sức khỏe xương, cũng như khả năng ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư. (Ảnh: Shutterstock)

Mọi người đều biết rằng các loại rau có lá màu xanh đậm là một thành phần quan trọng thường thiếu trong khẩu phần ăn của người Mỹ. Trong số các loại rau này, rau bina là một trong những loại rau được ưa chuộng nhất do hàm lượng dưỡng chất phong phú. Rau bina chứa nhiều beta carotene (vitamin A), acid folic, vitamin C, calcium, iron (sắt), phosphorus, sodium, and potassium. Ngoài ra, rau bina cũng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe.

Lợi ích sức khỏe của rau bina

1. Bảo vệ thị lực, ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa hoàng điểm

Rau bina chứa rất nhiều lutein và zeaxanthin, sắc tố hữu cơ cần thiết để duy trì sức khỏe tối ưu của mắt. Những carotenoids này rất quan trọng trong việc trợ giúp sức khỏe thị giác bằng cách ngăn ngừa thoái hóa hoàng điểm và đục thủy tinh thể.

Hấp thụ nhiều lutein và zeaxanthin, đặc biệt là từ một số loại thực phẩm dồi dào lutein như rau bina, bông cải xanh và trứng, có thể làm giảm 20% tỷ lệ bị bệnh đục thủy tinh thể và 40% tỷ lệ thoái hóa hoàng điểm do tuổi tác.

Tuy nhiên, Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng cảnh báo rằng cần tiêu thụ lutein và zeaxanthin cùng với chất béo để bảo đảm cơ thể hấp thụ đúng cách. Do đó, các nhà nghiên cứu khuyến khích nên ăn rau bina cùng chất béo không bão hòa (unsaturated fat), chẳng hạn như một lượng nhỏ dầu ô liu hoặc một vài lát bơ.