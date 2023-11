Nhạc sĩ Đỗ Hiếu tuyên bố cấm Noo Phước Thịnh hát 8 bài hit

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu cho biết 8 bài hát: Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay và Như phút ban đầu được được phát hành trong giai đoạn 2014 - 2018. Phía ca sĩ Noo Phước Thịnh ký hợp đồng độc quyền khai thác, sử dụng trong 2 năm.



Nhạc sĩ Đỗ Hiếu.

Hết thời hạn trên, phía Noo Phước Thịnh không tiến hành gia hạn hợp đồng cũ hay thương lượng, thỏa thuận lại về chi phí quyền tác giả.