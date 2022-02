Người phụ nữ thẳng tay ném đá chết chú chó gây phẫn nộ

Đoạn clip ghi lại việc người phụ nữ ném chết chú chó con được chia sẻ trên hội yêu động vật khiến nhiều người lên án và bày tỏ sự phẫn nộ.

Chú chó đáng thương bị hàng xóm ném đá chết tại chỗ

Theo nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, một người phụ nữ người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ màu hồng đã cầm đá và đứng chờ sẵn. Lúc này, có 2 cậu bé di chuyển bằng xe đạp đi qua nên chú chó nhỏ chạy theo. Ngay lập tức, người phụ nữ này thẳng tay ném trúng đầu khiến chú chó nằm yên bất động tại chỗ, còn người phụ nữ quay lưng bỏ đi.