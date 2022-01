Nam diễn viên giàu nhất Hàn Quốc

Tài tử It’s Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao) duy trì phong độ hai năm liên tiếp, bỏ xa các tên tuổi "nặng đô" khác là So Ji Sub ( 41 triệu USD ), Lee Jong Suk ( 32 triệu USD ) và Lee Min Ho ( 26 triệu USD ).

Thành công vượt bậc của Kim Soo Hyun

Bài báo tháng 12/2021 của South China Morning Post gọi Kim Soo Hyun là "ông hoàng phim thương mại". Anh yêu cầu 500 triệu won ( 423.000 USD ) mỗi tập phim One Ordinary Day, thu về 3,4 triệu USD sau khi phim phát sóng hết 8 tập. Ngoài vai nam chính, Soo Hyun đồng sản xuất One Ordinary Day thông qua công ty quản lý Gold Medallist.

Với It’s Okay to Not Be Okay (2020), anh được trả 165.000 USD /tập, tính tổng 16 tập, anh đút túi khoảng 2,6 triệu USD . KDramaStar báo cáo sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự năm 2019, cát-xê đóng phim của tài tử họ Kim tăng gấp đôi, từ 83.000 USD lên 165.000 USD .

AsiaTatler đánh giá mức thù lao ngất ngưởng xứng đáng với tài năng và độ hot của Soo Hyun, bởi những tác phẩm có anh tham gia đều đạt rating cao và thu hút thương mại.

Kim Soo Hyun đóng chính kiêm sản xuất One Ordinary Day. Ảnh: NME.

Giới chuyên môn cho rằng sự thông minh trong cách chọn lọc kịch bản, chọn nhân vật không trùng lặp và nỗ lực thể hiện vai diễn là chìa khóa đưa ngôi sao sinh năm 1988 đến thành công.

Trong sự nghiệp đóng phim, anh xuất sắc trở thành nam diễn viên trẻ tuổi nhất giành giải thưởng Thị Đế Baeksang, đồng thời xác lập kỷ lục là diễn viên được yêu thích ở hai mảng truyền hình lẫn điện ảnh với 4 giải Daesang.

Ngoài phim ảnh, tên tuổi Kim Soo Hyun phủ sóng mạnh mẽ ở địa hạt quảng cáo. Cát-xê của anh tăng từ 550.000 USD lên 720.000 - 900.000 USD mỗi hợp đồng. Chỉ tính riêng năm 2014 - tức cách nay gần 8 năm, anh đã xuất hiện trong hơn 30 quảng cáo và hợp tác cùng 17 thương hiệu.

Năm 2021, Soo Hyun ký hợp đồng với 9 thương hiệu, nâng thu nhập từ quảng cáo lên 26,2 triệu USD . Các nhãn hàng đã sử dụng hình ảnh tài tử trong chiến dịch ở thị trường Hàn và Trung Quốc. Cũng trong năm ngoái, anh được bổ nhiệm làm đại sứ mới của Tommy Hilfiger và đại sứ hãng đồng hồ Thụy Sĩ Mido tại khu vực châu Á.

Không nằm ngoài cơn sốt kinh doanh tài sản kỹ thuật số, công ty của Soo Hyun quyết định kết hợp cùng EVR Studio sản xuất phiên bản ảo NFT (Non-Fungible Token) của nam diễn viên. Sắp tới, các NFT chứa dữ liệu về Soo Hyun sẽ được bán trên nền tảng blockchain.

Đam mê bất động sản, xe hơi