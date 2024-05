Thí sinh Hoa hậu Hòa bình lố lăng, phản cảm

Your browser does not support the video tag.

Ngày 3/5 đã chính thức diễn ra cuộc thi Miss Mega Bintang Indonesia - Hoa hậu Hòa bình Indonesia 2024. Thí sinh đại diện cho các tỉnh, thành của Indonesia đã có mặt để tham gia những hoạt động đầu tiên.

Giống cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan, các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Indonesia đã tìm cách xuất hiện nổi bật nhất để thu hút truyền thông.

Tuy nhiên, những chiêu trò của dàn thí sinh bị đánh giá lố lăng, phản cảm, đang gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.