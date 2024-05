Hot: Nam thần 'Cõng Anh Mà Chạy' bị tung loạt bằng chứng hẹn hò mẫu nữ, 'thuyền' với nữ chính Kim Hye Yoon liệu có chìm?

Byeon Woo Seok sinh năm 1991, được đánh giá là nghệ sĩ đa tài của showbiz Hàn. Trước khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất và ca hát, Byeon Woo Seok ra mắt vai trò người mẫu vào năm 2010. Không khó để nhận ra nam diễn viên sở hữu chiều cao vô cùng nổi trội cùng hình thể 6 múi cơ bắp.

Byeon Woo Seok từng tham gia nhiều tác phẩm như Dear My Friends, Tiên Nữ Cử Tạ, Ký Sự Thanh Xuân, Welcome to Waikiki... Sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, cuối cùng tên tuổi của Byeon Woo Seok cũng đã vụt sáng thành sao, nhờ thành công của bộ phim ngôn tình Lovely Runner (tựa Việt: Cõng Anh Mà Chạy).



Byeon Woo Seok vụt sáng sau thành công của Cõng Anh Mà Chạy

Theo Người đưa tin