Loại hải sản báu vật của biển: Giá rẻ, giàu dinh dưỡng và ít calo

Vẹm là hải sản xuất hiện trong bữa ăn của nhiều nền văn hóa từ nhiều thế kỷ, một loại siêu thực phẩm ít calo và cực kỳ giàu dinh dưỡng. Vẹm được giới khoa học ví von là một viên ngọc dinh dưỡng thực sự, kết hợp lượng calo thấp với nồng độ cao các chất thiết yếu. Ở châu Âu, vẹm được xếp là một dạng báu vật của biển, đã là một phần cơ bản trong chế độ ăn uống của nhiều nền văn hóa ven biển trong nhiều thế kỷ. Loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ này không chỉ nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon mà còn có giá trị dinh dưỡng cao. Thịt vẹm ít calo và được xếp vào nhóm siêu dinh dưỡng Yaiza Quevedo, Giám đốc Sức khỏe & Dinh dưỡng tại Angulas Aguinaga (công ty dinh dưỡng đa quốc gia, có khoảng 800 chuyên gia làm việc ở 7 trung tâm tại Tây Ban Nha và Italy), cho biết: “Hải sản này không chỉ là một món ngon mà còn là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, axit béo omega 3 và các khoáng chất thiết yếu như sắt, selen và kẽm”. Chuyên gia cho biết thêm: “Những chất dinh dưỡng này là chìa khóa để duy trì chế độ ăn uống cân bằng và hỗ trợ các chức năng quan trọng như sức khỏe tim mạch, sự phát triển và duy trì khối lượng cơ bắp, hiệu suất nhận thức và chức năng bình thường của hệ thống miễn dịch”. Trong số những lợi ích của vẹm (tên khoa học Mytilus), thuộc chi trai nước mặn, nổi bật là hàm lượng protein cao có giá trị sinh học cao, chứa tất cả các axit amin thiết yếu cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, nó còn là nguồn cung cấp omega 3 tuyệt vời, góp phần vào hoạt động bình thường của tim, não và thị giác, đồng thời là chất dinh dưỡng quan trọng trong thai kỳ. Vẹm cũng là nguồn cung cấp vitamin B12, rất quan trọng cho hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch và hệ thần kinh; sắt, quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt, đặc biệt ở phụ nữ. Trong khi đó, selen là một khoáng chất góp phần vào hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa. Theo Tạp chí Thủy sản Việt Nam, vẹm phân bổ hầu hết tại các vùng ven biển Việt Nam, từ Bắc đến Nam. Nổi tiếng nhất có huyện Yên Hưng (Quảng Ninh), một số vùng ven biển đảo Cát Bà, Đồ Sơn (Hải Phòng), đầm Ô Loan (Phú Yên), đầm Nha Phu, đầm Thủy Triều (Khánh Hòa), nhiều vùng biển ven đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Vẹm là động vật có khả năng lọc nước rất mạnh, dễ nuôi. Trên thế giới, nghề nuôi trồng vẹm rất phổ biến, được xem là phương thức sản xuất thực phẩm mới giàu tiềm năng, đặc biệt là khi tình trạng ô nhiễm và đánh bắt trên thế giới tăng cao. Giá vẹm trong nước khá rẻ (khoảng 60.000 đồng/kg, 20 - 30 con), trong khi vẹm nhập khẩu (Chile, New Zealand) nhỉnh hơn và tùy kích cỡ. Giá vẹm hữu cơ New Zealand dao động 330.000 - 350.000 đồng/kg, được xếp vào món ăn bình dân và rất dễ chế biến.