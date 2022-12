Kpop 2022: BTS - BLACKPINK vẫn thống trị, gen 2 trở lại hoành tráng

2022 có thể đánh giá là một năm thành công với Kpop. Các nghệ sĩ hàng top như BTS, BLACKPINK vẫn duy trì sức ảnh hưởng toàn cầu, loạt tân binh nữ debut thành công vang dội trong khi các nhóm huyền thoại gen 2 cũng kịp thời trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

Cùng 2sao điểm lại năm 2022 của Kpop qua bài viết dưới đây:

BTS và BLACKPINK tiếp tục thống trị

BTS không có quá nhiều hoạt động mới trong năm 2022. Bài hát mới duy nhất nhóm quảng bá rầm rộ là Yet To Come (The Most Beautiful Moment), được phát hành chủ yếu với mục đích kỷ niệm dành tặng người hâm mộ. Yet To Come cũng không đạt được thành tích ấn tượng trên Billboard Hot 100 hay BXH nội địa như các siêu hit Dynamite hay Butter trước đó.

Tuy nhiên không vì vậy mà sức hút của BTS suy giảm. Dù chỉ phát hành duy nhất một album mới, BTS vẫn dẫn đầu doanh số album ở Kpop năm 2022 với 6,078 triệu bản được bán ra, theo Circle Chart. Tên tuổi của các thành viên được truyền thông nhắc đến liên tục trong cả năm nhờ nhóm siêng tham gia các sự kiện lớn như Grammy, World Cup 2022, BTS Yet To Come In Busan,...

Trong khi đó, BLACKPINK lại vắng bóng trong hầu hết nửa đầu năm 2022 do đợt comeback nhiều lần bị hoãn lại. Tuy nhiên mọi sự chờ đợi hoàn toàn xứng đáng khi BLACKPINK trở lại bùng nổ với single mở đường Pink Venom. Không chỉ nhận về phản hồi tốt trên mạng, BLACKPINK cũng đạt thành tích tốt về mặt thương mại khi album Born Pink bán ra hơn 2,2 triệu bản trong chưa đầy 2 ngày.