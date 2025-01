Ông Donald Trump trở lại: Thị trường biến động mạnh

Giới đầu tư đang theo sát động thái của ông Donald Trump trong những ngày đầu trở lại Nhà Trắng Các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương hầu hết tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 21-1 khi các nhà đầu tư chờ đợi sự rõ ràng hơn về các chính sách của Tổng thống Donald Trump sau lễ nhậm chức. Riêng thị trường Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ. Chưa đánh thuế Trung Quốc Trái lại, các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ giảm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra bình luận về thuế quan tại Nhà Trắng. Chỉ số đồng USD (DXY) tăng lên mức 108,69 sau khi ông Trump tuyên bố sẽ không áp thuế thương mại mới ngay ngày đầu nhậm chức. Tuy nhiên, ông lại cho biết đang xem xét áp thuế 25% đối với Mexico và Canada từ ngày 1-2 vì "chính sách biên giới của họ". Về Trung Quốc, ông Trump đề cập khả năng áp thuế nhưng chưa công bố kế hoạch cụ thể, đồng thời nhấn mạnh Mỹ có thể thực hiện biện pháp này nếu Trung Quốc không đồng ý với thỏa thuận liên quan đến TikTok. Chứng khoán Mỹ và Việt Nam đều đỏ điểm sau khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ .Ảnh: XUÂN MAI - LAM GIANG Những bình luận về Mexico và Canada khiến các nhà giao dịch thất vọng, bởi trước đó họ kỳ vọng ông Trump sẽ tạm hoãn áp thuế, đặc biệt sau các thông tin cho thấy ông có thể không thực hiện điều này trong thời gian đầu nhiệm kỳ. Theo đài CNBC, mối quan tâm của Phố Wall giờ đây là liệu ông Trump có thực thi cam kết về việc triển khai các chính sách thân thiện với doanh nghiệp (DN) và kinh doanh mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử hay không. Trong đó có lời hứa nới lỏng quy chế giám sát, động thái đã giúp cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh kể từ khi ông Trump tái đắc cử vào tháng 11-2024. Các tài sản giao dịch khác đặt cược vào chính sách của ông Trump, gồm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cổ phiếu dầu và đồng Bitcoin sẽ cực kỳ nhạy cảm với những quyết định sắp tới của chính quyền ông Trump. Ở một diễn biến khác, ông Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia để tăng sản lượng nhiên liệu hóa thạch. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông đã gọi sự trở lại Nhà Trắng của mình là khởi đầu cho một giai đoạn tăng trưởng và thành công cho nước Mỹ. Ngay lập tức giá dầu Brent giảm xuống ngưỡng 79,44 USD/thùng và dầu WTI dao động quanh mức 76,08 USD/thùng. Giá dầu chịu áp lực giảm khi ông Trump cam kết làm đầy dự trữ dầu lửa quốc gia và xuất khẩu năng lượng Mỹ ra khắp thế giới. Trước đó, ông Trump và các đồng minh đã phát tín hiệu sẽ đẩy nhanh việc phê chuẩn các dự án dầu thô, khí đốt và điện mới, vốn thường phải mất vài năm mới được cấp phép. Theo báo cáo của Tập đoàn Ngân hàng Úc và New Zealand (ANZ), lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ khiến nguồn cung dầu từ Nga giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày nhưng việc giá dầu tăng gần đây có thể sẽ không duy trì lâu nếu các chính sách của ông Trump giúp đưa sản lượng dầu của Mỹ tăng mạnh. Trong khi đó, các nhà phân tích cho biết đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ đã giảm mạnh kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và xu hướng này khó có thể đảo ngược khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Vàng nhảy vọt, chứng khoán Việt vẫn èo uột Tại thị trường Việt Nam, giá vàng tăng mạnh do ảnh hưởng từ giá thế giới sau khi ông Donald Trump chính thức nhậm thức Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, thị trường chứng khoán vẫn trầm lắng. Cuối ngày, giá vàng miếng SJC được các DN niêm yết mua vào 85,5 triệu đồng/lượng, bán ra 87,5 triệu đồng/lượng, tăng tới 800.000 đồng/lượng so với hôm trước. Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức cũng tăng mạnh lên 85,2 triệu đồng/lượng mua vào, 86,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng gần cả triệu đồng/lượng so với hôm trước. Trên thị trường quốc tế, giá vàng được giao dịch quanh 2.712 USD/ounce, tăng hơn chục USD/ounce so với phiên trước. Một số chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ được hưởng lợi dưới thời ông Trump do những chính sách thuế quan có thể làm căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc và một số nước khác. Riêng với vàng miếng SJC và vàng nhẫn, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng từ nay tới ngày Thần Tài (15 tháng giêng), đà tăng sẽ được duy trì khi nhu cầu của người dân tăng lên và nguồn cung vàng khan hiếm. Nhận định về giá vàng năm 2025, ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC), tin rằng trong nửa đầu năm 2024, nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc đóng vai trò rất lớn trong nhu cầu vàng. Việc ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ và thị trường quan tâm những chính sách kinh tế của ông ấy có tạo ra nhiều biến động hay xung đột hơn trong hệ thống quốc tế hay không? "Điều này vẫn còn phải chờ xem nhưng tôi cho rằng nếu có thì điều gì đó sẽ khó dự đoán hơn nhiều so với thời Tổng thống Biden. Điều này có thể dẫn đến việc nhiều cá nhân, tổ chức và ngân hàng trung ương muốn bổ sung thêm vàng như một biện pháp đệm trước những thời điểm bất ổn, từ đó có thể có tác động tích cực đến vàng" - chuyên gia của WGC nói. Với thị trường chứng khoán, VN-Index tiếp tục gây thất vọng với nhà đầu tư dù chỉ còn vài ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 21-1 ở mức 1.246,09 điểm, giảm 3,46 điểm; HNX Index giảm 0,01 điểm về 221,68 điểm. Thanh khoản sụt giảm và thiếu dòng tiền dẫn dắt. Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường tại Công ty Chứng khoán VNDIRECT, nhận định thị trường tài chính quốc tế đang tập trung vào lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump và lộ trình triển khai các chính sách về thuế quan, nhập cư và thuế thu nhập DN. Tuy nhiên, phần lớn rủi ro liên quan đến các chính sách của ông Trump đã được phản ánh vào diễn biến thị trường trong hai tháng qua. "Trừ khi có cú sốc hay thay đổi lớn của những chính sách đề xuất này, còn không sẽ khó có sự xáo trộn lớn. Ở thị trường Việt Nam, tác động chính tới VN-Index sẽ là mùa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2024. Dự báo lợi nhuận của các DN niêm yết có thể duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận ròng trên 20%, giúp cải thiện định giá cổ phiếu và thúc đẩy dòng tiền đầu tư quay trở lại. VN-Index có thể đóng cửa năm Giáp Thìn tại vùng 1.260 - 1.270 điểm" - ông Hinh nói. TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, cho rằng về trung và dài hạn, dữ liệu cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ tăng bình quân gần 12% trong 6 tháng sau bầu cử, có độ trễ đối với chứng khoán Việt Nam. Dù lạc quan song vẫn cần lưu ý rủi ro các dòng vốn quốc tế có sự đảo chiều, rút bớt ra khỏi các tài sản rủi ro, trong đó có chứng khoán cũng như sự chuyển dịch dòng vốn từ thị trường chứng khoán sang các kênh đầu tư ít rủi ro hơn như tiết kiệm, vàng, bất động sản… Việt Nam đã sẵn sàng ứng phó Theo ông Michael Kokalari, Giám đốc Phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường, Quỹ đầu tư VinaCapital, Việt Nam và Mexico là 2 quốc gia hưởng lợi lớn nhất trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Và chính sách thuế quan của ông Trump khó làm gián đoạn nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Dù vậy, Việt Nam đang có thặng dư thương mại lớn thứ ba với Mỹ nên cần có những bước đi nhanh để giảm thặng dư thương mại. Nếu ông Trump áp đặt mức thuế 5%-10% đối với tất cả quốc gia (trừ Trung Quốc) xuất khẩu sang Mỹ, Việt Nam vẫn sẽ duy trì lợi thế trong việc thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực sản xuất. Có điều, FDI hằng năm từ Trung Quốc vào Việt Nam đã gần như gấp đôi trong 3 năm qua, đưa Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Điều này có thể sẽ thu hút sự chú ý từ các quan chức Mỹ vào một thời điểm nào đó. Nhưng theo nghiên cứu của Đại học Harvard, chỉ khoảng 2% xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là hàng trung chuyển từ Trung Quốc nên ông Kokalari kỳ vọng sự hợp tác chặt chẽ giữa hải quan Việt Nam và các chuyên gia kỹ thuật của Mỹ để giải quyết vấn đề này. PGS-TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhận định việc Tổng thống Mỹ không công bố thuế nhập khẩu với Trung Quốc sau khi nhậm chức cho thấy sự thận trọng so với tuyên bố trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, ông Donal Trump có thể thay đổi quyết định bất ngờ, cũng như là người cứng rắn với quan điểm về thâm hụt thương mại, sự cân bằng, theo đó mong muốn đòi lại sự công bằng bằng cách giảm bớt xuất khẩu sang Mỹ và đối tác phải mua hàng từ Mỹ nhiều hơn. Theo chuyên gia này, Việt Nam đã có kinh nghiệm làm ăn hàng chục năm với Mỹ, các DN sẽ có cách để đi sâu vào thị trường, làm ăn với đối tác Mỹ và thu hút đầu tư từ nước Mỹ nhiều hơn. Ông cũng gợi ý Việt Nam có thể tìm kiếm khách hàng mới ở Mỹ theo chuỗi; dùng vốn đầu tư của Việt Nam đầu tư sang Mỹ như VinFast xây dựng nhà máy ô tô điện. "Chính sách của Tổng thống Donal Trump có thể cứng rắn nhưng khả năng thích nghi của Việt Nam là cao và chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn phương án phòng ngừa, phòng vệ" - ông nói. Nếu Mỹ đánh thuế mạnh vào hàng Trung Quốc, quốc gia này có thể phải mở rộng phát triển thêm các ngành mới ra bên ngoài, theo đó Việt Nam có thể tận dụng làn sóng dầu tư từ Trung Quốc để phát triển công nghệ mới. "Đây là cơ hội để Việt Nam hoàn thiện thể chế chính sách, phân tích rõ cơ hội mới, đổi mới sáng tạo để nắm bắt và vượt qua thách thức" - PGS-TS Nguyễn Thường Lạng nói. Th.Phương - Th.Linh