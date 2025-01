Mới nhậm chức, ông Trump đã bị hơn 20 bang đệ đơn kiện

Hơn 20 bang đệ đơn kiện tân Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan lệnh cấm cấp quyền công dân theo nơi sinh, mở đầu cuộc chiến pháp lý nhằm ngăn chặn chương trình nghị sự của ông. Ngày 21-1, một loạt tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo và các nhóm dân quyền đã đệ đơn kiện tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, phản đối nỗ lực của ông Trump nhằm bãi bỏ quyền công dân theo nơi sinh. Theo hãng tin Reuters, đây là bước đi đầu tiên từ phía phản đối nhằm ngăn chặn chương trình nghị sự của tân tổng thống Mỹ. Ngay sau lễ nhậm chức vào ngày 20-1, ông Trump, tân tổng thống từ đảng Cộng hòa, đã yêu cầu các cơ quan liên bang từ chối công nhận quyền công dân của trẻ em sinh ra tại Mỹ nếu cả cha và mẹ đều không phải là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ. Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump bị kiện ngay sau khi nhậm chức. Ảnh: GETTY IMAGES Đến ngày 21-1, 22 hai tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo, cùng đặc khu Columbia và TP San Francisco, đã nộp đơn kiện lên các tòa án liên bang ở TP Boston (bang Massachusetts) và TP Seattle (bang Washington), cáo buộc hành động của ông Trump vi phạm Hiến pháp Mỹ. Cùng ngày, Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư, và 1 phụ nữ đang mang thai cũng đệ đơn kiện, mở đầu cho cuộc chiến pháp lý lớn đầu tiên chống lại chính quyền ông Trump. Các vụ kiện nhắm vào 1 trong những chính sách trọng tâm trong cuộc đàn áp nhập cư của tân tổng thống Mỹ. Nếu được thực thi, chính sách này sẽ lần đầu tiên từ chối quyền công dân của hơn 150.000 trẻ em sinh ra hàng năm tại Mỹ, theo văn phòng Tổng chưởng lý Massachusetts. "Tổng thống Trump không có quyền tước bỏ các quyền được Hiến pháp bảo vệ” - bà Andrea Joy Campbell, Tổng chưởng lý Massachusetts, nói. Việc từ chối quyền công dân sẽ khiến những đứa trẻ này mất cơ hội tiếp cận các chương trình liên bang như chăm sóc y tế và không thể làm việc hợp pháp hoặc bỏ phiếu khi trưởng thành, theo nội dung đơn kiện của các bang. "Tuyên bố khởi kiện hôm nay là thông điệp rõ ràng gửi tới chính quyền ông Trump: chúng tôi sẽ bảo vệ người dân và các quyền cơ bản của họ" - Tổng chưởng lý bang New Jersey, ông Matthew Platkin, tuyên bố. Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về việc các bang đệ đơn kiện. Dự kiến, các tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo và các nhóm vận động sẽ tiếp tục đệ đơn kiện, thách thức các chính sách khác trong chương trình nghị sự của ông Trump, theo Reuters.