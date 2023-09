Huấn luyện viên Anh Đức thôi dẫn dắt câu lạc bộ Long An

Anh Đức đầu quân cho câu lạc bộ Long An từ năm 2021. Năm 2022, tiền đạo Anh Đức tiếp tục gia hạn hợp đồng thi đấu và đảm nhận thêm chức danh huấn luyện viên phó đội bóng. Đến năm 2023, Anh Đức chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng và giúp Long An thi đấu thăng hoa.Sau khi chia tay Anh Đức, câu lạc bộ Long An cũng quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Ngô Quang Sang trở lại đảm nhận chức danh huấn luyện viên trưởng đội bóng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Với kinh nghiệm sau nhiều năm gắn bó với Long An, huấn luyện viên Ngô Quang Sang được kì vọng sẽ giúp Long An duy trì phong độ ấn tượng như những gì đã làm được dưới thời Anh Đức.