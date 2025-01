TPHCM điều chỉnh quy hoạch sân vận động Thống Nhất

Do cần nhiều thời gian để điều chỉnh quy hoạch, dự án cải tạo sân vận động Thống Nhất cần chờ đến tháng 11 năm nay mới khởi công. Việc cải tạo, sửa chữa các hạng mục dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 16/1, ông Đinh Trần Ánh, Giám đốc Ban điều hành dự án 2 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp), thông tin về tiến độ thực hiện dự án cải tạo sân vận động Thống Nhất. Dự kiến, thời điểm hoàn thành dự án chậm hơn so với kế hoạch trước đó. Ông Đinh Trần Ánh cho biết, phần việc khó khăn nhất của dự án là điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện nay, ban quản lý dự án đã phối hợp các sở, ngành, quận, huyện để thực hiện điều chỉnh quy hoạch 1/500. "Đây là việc tốn nhiều thời gian. Do đó, dự án không kịp khởi công dịp 30/4 năm nay. Dự kiến đến tháng 11, thủ tục đầu tư mới hoàn tất để khởi công dự án", đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho hay. Sân vận động Thống Nhất (Ảnh: S.V.). Để phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2026, hạng mục đường chạy, mặt sân, khán đài A, C, D sẽ hoàn tất trước tháng 10/2026. Hạng mục khán đài B sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026 và toàn dự án sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý Sân vận động Thống Nhất vào đầu năm 2027. Theo kế hoạch trước đó, mặt bằng của sân vận động Thống Nhất được bàn giao thi công vào tháng 1/2025. Sau 10 tháng thực hiện, công trình sẽ được đưa vào sử dụng vào tháng 12/2025. Ông Đinh Trần Ánh làm rõ thêm, sân vận động Thống Nhất được xây dựng từ năm 1931, đưa vào khai thác năm 1933. Năm 2004, sân được sửa chữa, cải tạo để phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2006. Đến nay, công trình chưa được sửa chữa, cải tạo lớn thêm lần nào. "Các khối khán đài A, C, D đã xuống cấp theo thời gian, phòng chức năng cũng xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt, tập luyện của vận động viên. Khán đài B không còn khả năng chịu lực, dừng khai thác từ năm 2021", ông Đinh Trần Ánh nói thêm. Đối với sân cỏ, hệ thống thoát nước của sân không còn hoạt động hiệu quả, đường chạy bong tróc. Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã đề xuất thành phố sửa chữa toàn bộ mặt sân, bổ sung hầm đậu xe phía khán đài. Việc cải tạo sân vận động Thống Nhất nhằm đáp ứng nhu cầu thi đấu, đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao, phục vụ việc tập luyện thể thao cho nhân dân. Đồng thời, dự án hướng tới đảm bảo cảnh quan, môi trường của trung tâm thành phố, phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần X năm 2026. Ngoài ra, việc đầu tư, cải tạo sân vận động Thống Nhất nhằm mục tiêu phát triển cơ sở thể dục thể thao đúng tầm của một đô thị đặc biệt, trung tâm thể thao của cả nước.