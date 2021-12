Định danh 4 nhà đầu tư sẵn sàng "chồng" đủ 1,6 tỉ USD mua đất Thủ Thiêm

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Tp. HCM) vừa tổ chức bán đấu giá 4 khu đất mang ký hiệu 3-5; 3-8; 3-9 và 3-12 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức. Các khu đất này đều có thời hạn sử dụng đất 50 năm, người mua căn hộ sẽ được giao đất ổn định lâu dài.

Có tới hàng chục ‘đại gia’ bất động sản tham dự buổi đấu giá. Trong đó, nhiều cái tên nổi bật được truyền thông ghi nhận như: CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt, CTCP Tập đoàn địa ốc Cát Tường, Công ty TNHH Đầu tư Bắc Thủ Thiêm, Công ty TNHH Capital Land Vista, CTCP Capital One Financial, CTCP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hà An, CTCP Đầu tư bất động sản Đồng Tiến…

Đáng chú ý, buổi đấu giá còn có sự xuất hiện của ông Trần Quý Thanh – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Ông Thanh được cho là đã tham dự cả 4 phiên đấu giá. Dù nhiều tiền, nhưng có lẽ, nhà Tân Hiệp Phát cũng phải tay trắng ra về.

Kỷ lục 2,4 tỉ đồng/m2 đất Thủ Thiêm